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01:58 22 Ekim 2018
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    Elin Ersson

    THY uçağını durdurarak sığınmacının sınır dışı edilmesini engelleyen İsveçli Elin hapis cezasına çarptırılabilir

    © Fotoğraf: Facebook
    Avrupa
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    İsveç'te THY uçağını durduran ve 'Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim' diyerek Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini engelleyen aktivist Elin Ersson hakkındaki iddianame tamamlandı.

    THY
    © AA /
    THY uçağını durduran İsveçli Elin, Afgan yolcunun sınır dışı edilmesini önledi
    İsveçli savcılığın hazırladığı iddianamede, Ersson'un temmuz ayında THY uçağında koltuğuna oturmayı reddederek bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemesi 'havacılık yasalarına aykırı' olduğu belirtildi.

    Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesine karşı mücadele eden bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olan 21 yaşındaki Ersson, iddianamede belirtilen suçtan hüküm giyerse 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

    İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'e konuşan savcı James von Reis, "Bu eylemi, uçağın kalkışını engellemek amacıyla yaptı" ifadelerini kullanarak Ersson'un suçlu olduğunu savundu.

    Ersson'un avukatı Thomas Fridh ise, İsveçli genç kadının eyleminin herhangi bir yasaya aykırı olmadığını belirterek, "Olay süresince uçağın kaptanının talimatlarını uygulamaya hazırdı. Pilot uçaktan ayrılmasını istediğinde de uçaktan hemen ayrıldı" şeklinde konuştu. Avukat Fridh, söz konusu yasanın uçağın havalanmış durumda olması halinde uygulanabileceğin, kalkış yapmamış olan uçaklar için geçerli olamayacağını dile getirdi.

    ERSSON: SIĞINMACILARIN AFGANİSTAN'A GÖNDERİLMESİ, ASLINDA ÖLÜME GÖNDERİLMESİ DEMEK

    Kabil'de Afgan kadınların yoğun katılım gösterdiği bir seçim merkezi
    © REUTERS / Mohammad Ismail
    Afganistan'da bir seçim günü tamamlandı: 193 saldırıda en az 36 ölü
    Hakkında düzenlenen iddianameye dair açıklama yapan Ersson ise, "Bir kişiyi oraya (Afganistan'a) göndermek, aslında ölümüne göndermek anlamı taşıyor. Ölüm cezasına karşı çıkan biri olarak, savaş koşulları altındaki bir ülkeye gönderilmekle karşı karşıya olanlar için harekete geçmek hakkım" dedi.

    Pek çok Avrupa ülkesi, Afganistan'ı güvenli ülke olarak kabul ettiği için son aylarda çok sayıda Afgan sığınmacıyı ülkelerine geri gönderiyor.

    9 AYDA 2 BİN 798 SİVİL ÖLDÜ

    Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yayımladığı rapora göre, ülkede 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 bin 798 sivil öldü, 5 bin 252 sivil yaralandı.

    Afganistan'da bu haftasonu yapılan meclis seçimlerinde ise 200'e yakın saldırı gerçekleştirilirken, çoğu sivil 36 kişi hayatını kaybeti, 126 kişi yaralandı.

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    Etiketler:
    Türk Hava Yolları (THY), Elin Ersson, Afganistan, isveç
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