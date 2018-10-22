THY uçağını durdurarak sığınmacının sınır dışı edilmesini engelleyen İsveçli Elin hapis cezasına çarptırılabilir

Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesine karşı mücadele eden bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olan 21 yaşındaki Ersson, iddianamede belirtilen suçtan hüküm giyerse 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'e konuşan savcı James von Reis, "Bu eylemi, uçağın kalkışını engellemek amacıyla yaptı" ifadelerini kullanarak Ersson'un suçlu olduğunu savundu.
Ersson'un avukatı Thomas Fridh ise, İsveçli genç kadının eyleminin herhangi bir yasaya aykırı olmadığını belirterek, "Olay süresince uçağın kaptanının talimatlarını uygulamaya hazırdı. Pilot uçaktan ayrılmasını istediğinde de uçaktan hemen ayrıldı" şeklinde konuştu. Avukat Fridh, söz konusu yasanın uçağın havalanmış durumda olması halinde uygulanabileceğin, kalkış yapmamış olan uçaklar için geçerli olamayacağını dile getirdi.
ERSSON: SIĞINMACILARIN AFGANİSTAN'A GÖNDERİLMESİ, ASLINDA ÖLÜME GÖNDERİLMESİ DEMEK
Pek çok Avrupa ülkesi, Afganistan'ı güvenli ülke olarak kabul ettiği için son aylarda çok sayıda Afgan sığınmacıyı ülkelerine geri gönderiyor.
9 AYDA 2 BİN 798 SİVİL ÖLDÜ
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yayımladığı rapora göre, ülkede 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 bin 798 sivil öldü, 5 bin 252 sivil yaralandı.
Afganistan'da bu haftasonu yapılan meclis seçimlerinde ise 200'e yakın saldırı gerçekleştirilirken, çoğu sivil 36 kişi hayatını kaybeti, 126 kişi yaralandı.
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