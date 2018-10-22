İngiltere'de bir okulda teneffüslerde konuşmak yasaklandı, ses çıkaranlar alıkonulacak

BBC Türkçe'nin haberine göre, yeni kurallara göre öğrenciler yalnızca restoran, yemek alanı ve "sosyalleşme mekanında" birbiriyle konuşabilecek. Bazı veliler bu uygulamanın çocukları yabancılaştıracağını düşünüyor.
Okul yönetimi ise bu sayede öğrencilerin "sakince ve öğrenmeye hazır" bir şekilde sınıflarına gideceğini savunuyor. Okul yöneticiliğini vekaleten yürüten eş müdürler Alex Hughes ve Andrea Stephens, öğrencilerin bütün gün bu kurala uymasının gerektiğini söylüyor.
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLER DENETLEYECEK
Bin 400 öğrencisi bulunan okul yönetimi koridorların nöbetçi öğretmenler tarafından denetleneceğini, konuşan öğrencilerin öğretmenler tarafından 20 dakikalığına alıkonulacağını duyurdu. Kural ihlalinin tekrarlanması durumunda öğrencilere verilen cezalar da artırılacak.
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