Nazilere karşı direnişin sembol isimlerinden Ronneberg hayatını kaybetti

1943 yılında genç bir asker olan Ronneberg, Nazilere ait Norsk Hidro tesisini yok ederek Nazilerin nükleer programının durmasını sağlayan 'Gunnerside' operasyonuna liderlik etti.
Deutsche Welle'de yer alan habere göre Norveç Başbakanı Erna Solberg, Ronneberg'in ölümünün ardından NTB Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Ronneberg ölen direnişçiler arasında muhtemelen en iyi tanınanıydı. O bizim büyük kahramanlarımızdan biri" ifadelerini kullandı.
RONNEBERG'İN GİZLİ GÖREVİ
1919 yılında Aalesund kasabasında doğan Ronneberg, Alman kuvvetlerinin 1940'ta ülkesini işgal etmesinin ardından İngiltere'ye gitti ve oradaki Norveç direnişiyle eğitim gördü. Şubat 1943'te ülkesine dönen Ronneberg, liderlik ettiği 6 kişilik ekibiyle birlikte ülkenin kuzeyinde bulunan Norsk Hydro tesisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Tesis, atom bazlı silahlar üretmek için kullanılan döteryum maddesini üretmek konusunda elverişli olduğu için kritik bir öneme sahipti.
İki haftalık bir kaçışın ardından ise Ronneberg ve ekibi, komşu İsveç'e ulaştı.
Ronneberg ve ekibinin hikayesi, çok sayıda film, dizi ve belgesele konu oldu. Roneberg de, savaştan sonra gazetecilik mesleğine başladı ve direniş savaşçısıyken yaşadığı olayları radyoda anlattı.
Direniş savaşından birkaç onyıl sonra ise Ronneberg, 70'li yıllarda savaşın tehlikeleri ve totalitaryenizmle ilgili konuşmalar yapmaya başladı.
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