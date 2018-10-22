Almanya’dan AB ülkelerine çağrı: Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurun

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldıklarını hatırlatarak, öteki AB ülkelerinin de benzer kararı almasını istediklerini bildirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için, öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istediklerini bildirdi.

'KAŞIKÇI'YA NE OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ'

Alman Televizyonu İkinci Kanalı ZDF'e konuşan Altmaier, Alman koalisyon hükümetinin şu anda Suudi Arabistan'a silah ihracatını onaylamama konusunda görüş birliği içinde olduğunu bildirdi. Altmaier, "Çünkü Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Alman Bakan Altmaier, Almanya'nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını hatırlatarak, eğer Almanya bu kararı alırken diğer ülkeler Suudi Arabistan'a silah satışına devam ederse, o zaman böyle bir kararın etkisinin olmayacağını söyledi.

'ORTAK BİR AVRUPA DURUŞU'

Bütün AB ülkelerinin söz konusu ülkeye silah satışı konusunda ortak hareket etmesi durumunda Riyad üzerinde etkisinin olacağının altını çizen Altmaier, şöyle devam etti:

"Kanımca Suudi Arabistan'a silah ihracatı konusunda ortak bir Avrupa duruşuna gelmemiz önemli olacak. Çünkü bütün AB ülkeleri bu konuda anlaşma içinde olursa, Riyad'daki hükümet üzerinde bir etkisi olacak. Eğer biz ihracatı durdururken diğer ülkeler bu boşluğu doldurursa hiçbir olumlu sonuç alamayız."

"Alman hükümeti tarafından daha önce ihracatına onay verilen silahlar konusunda herhangi bir iptal söz konusu olacak mı" sorusuna Altmaier, bu konunun da hükümet içinde konuşulacağını ve yakın zamanda bir karar verileceğini söyledi.

'POZİTİF KARAR VERMENİN ZEMİNİ BULUNMUYOR'

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün ülkesinin, daha önce silah satışını sınırlandıkları Suudi Arabistan'a bu şartlar altında silah ihracatı yapamayacağını belirtirken, Dışişleri Bakanı Heiko Maas önceki gün Alman televizyon kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu bilmediğimiz sürece Suudi Arabistan'a silah ihraç etme konusunda pozitif karar vermenin zemini bulunmuyor" ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana Cezayir'in ardından en çok silah sattığı ikinci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Suudi Arabistan'a yaklaşık 417 milyon euro değerinde silah sattı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Federal Basın Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın hafta sonu Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda yaptıkları açıklamaları yineledi.

'SONUCUN İNANDIRICI OLMASINI BEKLİYORUZ'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün teyit edilmesinin ardından Almanya'nın sert bir şekilde kınadığını vurgulayan Steffen Seibert, ''Cenaze hakkında bir bilgi yok. Soruşturmanın şeffaf yürütülmesini ve sonucunun inandırıcı olmasını bekliyoruz'' diye konuştu.

Seibert ayrıca Başbakan Merkel'in, ''Bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah satışı yapılamaz'' ifadesine de atıfta bulunarak, ''Şu ana kadar onay verilen silah ihracatı da hükümet tarafından incelenecek.'' dedi.

Suudi Arabistan'a silah sevkiyatı dışında ekonomik yaptırım konusunda bir açıklama yapmayan Seibert, ilk etapta önemli olan hususun Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin detayların açığa çıkarılması olduğunu kaydetti.

Seibert, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek ekonomi konferansına Siemens CEO'su Joe Kaeser'in katılıp katılmayacağı konusunda ise hükümet olarak kimseye bu konuyla ilgili tavsiyede bulunamayacaklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr da Suudi Arabistan'ın Berlin Büyükelçisi ile bir görüşme yapılacağını duyurdu.

'UZUN ZAMANDIR SÖYLEDİĞİMİZ ŞEYİ ŞİMDİ ALMANYA SÖYLÜYOR'

Öte yandan, İspanya'daki siyasi partilerden Podemos'un lideri Pablo Iglesias da Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle hükümetten bir kez daha Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını isteyeceğini bildirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, çarşamba günü kongrede sol partilerin talebi üzerine Suudi Arabistan'a silah satışı konusunda hükümetin politikasına ilişkin bilgi verecek.

Oturum öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Podemos lideri Iglesias, "Uzun bir zamandır söylediğimiz şeyi şimdi Almanya söylüyor. AB ülkeleri, Suudi Arabistan'a silah satışına son vermeli. Çarşamba günü bir kez daha başbakandan ülkemizin bu etik ve demokratik talebe göre hareket etmesini isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

270 MİLYON EURO'LUK SATIŞ'

Başbakan Sanchez ise sorulara rağmen konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışını daha önce sınırlandırdığını ve Kaşıkçı cinayeti nedeniyle de Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıklarken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de AB ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti.

Yemen'de 9 Ağustos'ta bir otobüse düzenlenen ve 40'ı çocuk 51 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı saldırı sonrası İspanya Savunma Bakanlığı, 400 lazer güdümlü bomba satışını öngören ve Ocak 2015'te imzalanan anlaşmayı askıya alma kararı almış ancak daha sonra geri adım atmıştı.

İnsan hakları örgütlerine göre, İspanya geçen yıl Suudi Arabistan'a 270 milyon euro'luk silah satışı yaptı. Bu rakam, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana 900 milyon euro'yu buldu.