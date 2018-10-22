'Medya devi VICE, propaganda için Suudi Arabistan'dan para alıyor'

The Guardian'ın iletişime geçtiği şirket içi kaynaklardan edililen bilgilere göre VICE, Suudi Arabistan destekçisi içerikler üretmek üzere Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) ile ortak bir çalışma ekibi oluşturuldu.
Grayzone'dan Ben Norton'un haberine göre SRMG ayrıca, etki alanı kuvvetli olan Asharq Al-Awsat ve Arab News de dahil olmak üzere gayri resmi devlet organları olarak işlev gören sayısız büyük Suudi gazetesininde sahibi.
KURUCU ORTAK SALMAN İLE TANIŞIYOR
Ayrıca, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da VICE'ın kurucu ortağı ve milyarder Shane Smith ile şahsen tanıştığı bildirildi.
Örneğin, The Independent'ın ve Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü'nün de SMRG ile ilişkileri var. Söz konusu anlaşmalar, The Guardian gibi bazı büyük medya kuruluşları tarafından açığa çıkarıldı.
VICE'IN ABD PROPAGANDASI
Bununla birlikte, VICE, 21st Century Fox ve Disney gibi dünyanın en büyük kurumsal medya şirketlerinden de yüzlerce milyon dolar yatırım alıyor.
Ayrıca, Obama yönetiminin eski yöneticilerinden Alyssa Mastromonaco da VICE'ın COO'su yapılmıştı.
Geçen yıllarda, VICE Suriye yönetiminin —ve ABD tarafından hedef alınan diğer ülke yönetimlerinin- değiştirilmesi için de kamuoyu oluşturmaya çalışmıştı.
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