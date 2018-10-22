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17:54 22 Ekim 2018
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    Medya devi VICE, propaganda için Suudi Arabistan'dan para aldı

    'Medya devi VICE, propaganda için Suudi Arabistan'dan para alıyor'

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    Avrupa
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    Hazırladıkları görsel içeriklerle dünya çapında çok sayıda takipçisi bulunan medya devi VICE'ın, Suudi Arabistan'dan 'propaganda yapması için' para aldığı ortaya çıktı.

    Diyarbakır-Sur
    © AA / Kaan Bozdoğan
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    The Guardian'ın medya editörü Jim Waterson'a göre VICE, Suudi Arabistan lehine içerik üretmek için Kraliyet Ailesi ile birlikte çalıştı.

    The Guardian'ın iletişime geçtiği şirket içi kaynaklardan edililen bilgilere göre VICE, Suudi Arabistan destekçisi içerikler üretmek üzere Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) ile ortak bir çalışma ekibi oluşturuldu.

    Grayzone'dan Ben Norton'un haberine göre SRMG ayrıca, etki alanı kuvvetli olan Asharq Al-Awsat ve Arab News de dahil olmak üzere gayri resmi devlet organları olarak işlev gören sayısız büyük Suudi gazetesininde sahibi.

    KURUCU ORTAK SALMAN İLE TANIŞIYOR

    Ayrıca, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da VICE'ın kurucu ortağı ve milyarder Shane Smith ile şahsen tanıştığı bildirildi.

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    Suudi Arabistan'ın batılı medya kuruluşları ile kurduğu ilişki ise VICE ile sınırlı değil. Suudi Arabistan'ın, SMRG eliyle çok sayıda medya kuruluşu ve halkla ilişkiler şirketine Suudi Arabistan ile ilgili olumlu haberler yapmaları için milyonlarca dolar ödediği biliniyor.

    Örneğin, The Independent'ın ve Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü'nün de SMRG ile ilişkileri var. Söz konusu anlaşmalar, The Guardian gibi bazı büyük medya kuruluşları tarafından açığa çıkarıldı.

    VICE'IN ABD PROPAGANDASI

    Bununla birlikte, VICE, 21st Century Fox ve Disney gibi dünyanın en büyük kurumsal medya şirketlerinden de yüzlerce milyon dolar yatırım alıyor.

    Ayrıca, Obama yönetiminin eski yöneticilerinden Alyssa Mastromonaco da VICE'ın COO'su yapılmıştı.

    Geçen yıllarda, VICE Suriye yönetiminin —ve ABD tarafından hedef alınan diğer ülke yönetimlerinin- değiştirilmesi için de kamuoyu oluşturmaya çalışmıştı.

    Etiketler:
    Suudi Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG), Grayzone, The Guardian, Ben Norton, Jim Waterson, Suudi Arabistan, İngiltere, ABD
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