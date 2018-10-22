Sigara bıraktırma reklamı veren tütün devine, 'şoke edici ikiyüzlülük' suçlaması

Dünyanın en büyük tütün şirketlerinden biri olan ve Marlboro markasıyla özdeşleşen Philip Morris, her türlü sigara reklamının yasak olduğu ve sigaraların düz yeşil pakette satıldığı İngiltere'de önce e-sigara piyasasında atağa kalktı. Son olarak bir gazeteye dört sayfalık sigara bıraktırma reklamı verdi.

Daily Mirror gazetesine dosya kapak şeklinde 4 sayfalık sigara bırakma kampanyası reklamı veren Philip Morris, en nihayetinde sigara satmayı durdurmayı amaçladığını savundu.

Philip Morris, 2 milyon sterlin harcayacağı kampanyayla bu yolda önemli bir adım attığını savundu.

'Birleşik Krallık Kanser Araştırma' (Cancer Research UK) isimli hayır kurumu ise tütün devinin, kendi sigaraya alternatif ürünlerinin kullanımını teşvikten başka amacı olmadığını söyledi.

Philip Morris'in IQOS ısınan-yanmayan sigara olarak tanımladığı cihazı ürettiğini, Nicocig, Vivid, Mesh gibi e-sigara markalarının da sahibi olduğunu hatırlatan kurum, İngiltere dışında ise sigara içilmesini hala reklamlarla teşvik ettiğine dikkat çekerek "Bu insanı afallatan bir ikiyüzlülük" tepkisini gösterdi.

Birleşik Krallık Kanser Araştırma'nın tütün politikası sorumlusu George Butterworth, "Philip Morris'in insanlara sigarayı bırakmaları için yardım etmesinin en iyi yolu, sigara üretmeyi durdurmasıdır" dedi.

Sigara içmenin kanserin önlenebilir nedenlerinin başında geldiğinin altını çizdi.

Kampanyanın vidosunda, 'Görevimiz Tehlike tarzı bir odadaki genç kadın, sigarayı bırakmasını destekleyen dostlarına çakmağını teslim edip etmemek konusunda pazarlık yaparken görülüyor.

'Sigara İçme ve Sağlığa Dair Eylem' (Ash) isimli hayır kurumu da tütün devinin "Çakmağımı tut" başlıklı kampanyayla İngiltere'nin sigara reklamına yönelik yasaklarını atlatmaya çalıştığını belirtti.

Ash Genel Müdürü Deborah Arnott, Philip Morris'in yasal olan her yerde Marlboro markasının küresel çapta reklamını yapmaya devam ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ama artık bunu İngiltere'de yapmaya devam edemediğinden, ayrılmaz şekilde Marlboro ile bağlantılı şirket adının reklamını böyle yapıyor."