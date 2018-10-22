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    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan BaşkonsolosluğuVue Entertainment

    İngiliz sinema devinin Suudi Arabistan'da gerçekleştireceği projeye Kaşıkçı freni

    © AFP 2018 / Ozan Köse © Fotoğraf: Twitter
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    Avrupa
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    Dünyanın en büyük sinema zincirleri arasında yer alan İngiliz Vue şirketi, Abdulmohsen al-Hokair Grubu ortaklığı ile Suudi Arabistan'a 30 sinema salonunu yapılmasını içeren projeyi rafa kaldırdığını duyurdu.

    Manchester United Banner
    © AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV
    Manchester United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ a satışına Kaşıkçı engeli
    Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vue Üst Yöneticisi ve kurucusu Tim Richards, "Dünyanın diğer yerlerindeki diğer şirketler gibiyiz. Diğer şirketlerin endişelerini izliyor ve paylaşıyoruz. Tüm bunlar çok hızlı gerçekleşti. Gelecek birkaç haftada neler olacağını izlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Richards aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek olan yatırım konferansına da (Geleceğe Yatırım Girişimi) katılmayacağını söyledi.

    SUUDİ YÖNETİMİ, 300 SİNEMANIN AÇILMASINI PLANLADIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

    Geçen yıl aralık ayında Suudi yönetimi, 2030 yılına kadar ülkede toplam 300 sinemanın açılmasının planlandığını açıklamıştı.

    Suudi Arabistan yönetiminin sinema yasağının kaldırmasının ardından Vue, Şubat ayında Suudi grupla projenin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalamıştı.

    Riyad
    © AP Photo / Hassan Ammar
    Riyad'daki forumu Kaşıkçı’nın ölümü nedeniye Avustralya da boykot ediyor
    KAŞIKÇI OLAYI SONRASINDA BİRÇOK İNGİLİZ FİRMASI, SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK PROJELERİNİ ASKIYA ALDIĞINI DUYURMUŞTU

    Daha önce İngiliz yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu'nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'nda yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

    BRANSON: SUUDİ ARABİSTAN KAMU YATIRIM FONU'NUN, VİRGİN GALACTİC VE VİRGİN ORBİT'E YATIRIM TEKLİFİ GÖRÜŞMELRİNİ ASKIYA ALACAĞIZ

    Branson, "Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma devam ederken ve nerede olduğu bilinmezken, (Suudi Arabistan'daki) iki turizm projesindeki direktörlüğümü askıya alacağım. Virgin olarak ayrıca Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bizim uzay şirketlerimiz Virgin Galactic ve Virgin Orbit'e yatırım teklifine ilişkin görüşmeleri de askıya alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer da 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan uluslararası yatırım toplantısına katılmayacağını duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması, Virgin Orbit, Virgin Galactic, Virgin Grubu, Londra Borsası (LSE), Vue Cinemas, Virgin Grubu'nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer, Vue Üst Yöneticisi ve kurucusu Tim Richards, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan, İngiltere
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