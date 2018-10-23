Sputnik.Görüşler çerçevesinde yapılan araştırma; Avrupa halkının önemli bir kısmının Batı’da yayın yapan medya kuruluşlarının Rusya ile ilgili gelişmeleri taraflı şekilde aktardığını düşündüğünü ortaya koydu.

Fransız Ifop araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya katılan Fransızların yüzde 53'ü, Almanların yüzde 50'si, İngilizlerin yüzde 47'si ve ABD'lilerin yüzde 43'ü, ülkelerinde yayın yapan basın kuruluşlarının Rusya ile ilgili haberlerinin tarafsızlığına inanmadığını dile getirdi.

Öte yandan bu konuda medyaya güvenen oranının çok daha düşük olması dikkat çekti. Fransız katılımcıların sadece dörtte biri, İngilizlerin üçte biri ve Almanlar ile ABD'lilerin yüzde 39'u, ülkelerinde faaliyette bulunan yayın kuruluşlarının Rusya konusunda tarafsız davrandığı görüşünü paylaştı.

© Sputnik / Avrupalılar, medya kuruluşlarının Rusya ile ilgili gelişmeleri tarafsız aktardığına inanmıyor

9-20 Ağustos 2018 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4033 kişi katıldı.

Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.