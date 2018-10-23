BM İnsan Hakları Komisyonu, Fransa'dan, peçe-burka yasağını gözden geçirmesini talep etti

Peçe taktıkları ve vücudun tamamını kapatan çarşaf giydikleri için ceza alan iki kadının 2016 yılında yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıklayan BM İnsan Hakları Komisyonu, Fransa'daki yasağın insan hakları ve dini özgürlüğün ihlali anlamına geldiğini ileri sürdü.
'Fransa'nın peçe yasağının neden gerekli olduğunu yeteri kadar açıklayamadığının tespit edildiğini' savunan açıklamada, iki Müslüman kadının dini inançlarının gereğini yerine getirmelerine 'orantısız' şekilde zarar verildiği savunuldu.
'DEVLET, 'YÜZÜNÜ AÇ' TALEBİNDE BULUNABİLİR'
'Fransa hükümetinin peçe yasağına ilişkin gerekçeleri ve güvenlik kaygıları konusunda ikna olmadığını' dile getiren BM İnsan Hakları Komisyonu, devletlerin belli durumlarda kimlik tespiti yapabilmek amacıyla bireylerden yüzlerini açmalarını talep edebileceği, fakat buradaki peçe yasağının bu amacın dışında çok geniş kapsamlı olduğu ifade edildi.
Bu yasağın, peçe takan Müslüman kadınların kamu hizmetlerine erişimini engelleyecek, onları marjinalleştirecek ve evlerine hapsettirecek olumsuz etkileri olabileceği sonucuna varıldığı belirtildi.
FRANSA'YA 180 GÜN
Kararın ardından, Fransa'nın 180 gün içinde rapor hazırlayarak BM kararının uygulanması için attığı adımları bildirmesi gerekiyor.
'BAĞLAYICILIĞI YOK'
Bu, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun peçe konusunda adlığı ilk karar. Kararın bağlayıcılığı yok. Yani Fransız hükümetine yasayı değiştirmesi için zorunluluk getirmiyor. Ancak peçe yasağının kaldırılması yönünde Fransız hükümeti üzerinde baskı oluşturacağı belirtiliyor.
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