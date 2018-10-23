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17:34 23 Ekim 2018
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    Peçe, burka

    BM İnsan Hakları Komisyonu, Fransa'dan, peçe-burka yasağını gözden geçirmesini talep etti

    © AA /
    Avrupa
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    Kamusal alanda peçe-burka yasağının insan hakları ihlali olduğunu öne süren BM İnsan Hakları Komisyonu, Fransa'ya, bu yasağı gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

    Cezayirli kadınlar
    © AP Photo / Anis Belghoul
    Cezayir'de iş yerlerinde peçe takmak yasaklandı
    'Güvenlik gerekçesiyle' kamuya açık yerlerde yüzü kapalı dolaşılması yasağını 11 Ekim 2010'da yürürlüğe sokmuş Fransa’da, 2012 yılında peçe giydikleri için yargılanan ve mahkum edilen iki Müslüman kadının Birleşmiş Milletler'e başvurusu karara bağlandı.

    Peçe taktıkları ve vücudun tamamını kapatan çarşaf giydikleri için ceza alan iki kadının 2016 yılında yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıklayan BM İnsan Hakları Komisyonu, Fransa'daki yasağın insan hakları ve dini özgürlüğün ihlali anlamına geldiğini ileri sürdü.

    Danimarka'da yürürlüğe giren peçe yasağını protesto eden Ayah adlı eylemciye sarılan kadın polis
    © REUTERS / Andrew Kelly
    Danimarka'da peçe yasağına karşı çıkan eylemciye sarılan polise soruşturma
    'DİNİ İNANÇLARINI YERİNE GETİRMELERİNE ZARAR VERİYOR'

    'Fransa'nın peçe yasağının neden gerekli olduğunu yeteri kadar açıklayamadığının tespit edildiğini' savunan açıklamada, iki Müslüman kadının dini inançlarının gereğini yerine getirmelerine 'orantısız' şekilde zarar verildiği savunuldu.

    'DEVLET, 'YÜZÜNÜ AÇ' TALEBİNDE BULUNABİLİR'

    'Fransa hükümetinin peçe yasağına ilişkin gerekçeleri ve güvenlik kaygıları konusunda ikna olmadığını' dile getiren BM İnsan Hakları Komisyonu, devletlerin belli durumlarda kimlik tespiti yapabilmek amacıyla bireylerden yüzlerini açmalarını talep edebileceği, fakat buradaki peçe yasağının bu amacın dışında çok geniş kapsamlı olduğu ifade edildi.

    İngiltere Dışişleri Bakanı olan Boris Johnson
    © Sputnik /
    Boris Johnson'a 'peçe' incelemesi
    'KAMU HİZMETLERİNE ERİŞİME ENGEL, DÜNYAYLA BAĞLANTIYI KESMEYLE SONUÇLANABİLİR'

    Bu yasağın, peçe takan Müslüman kadınların kamu hizmetlerine erişimini engelleyecek, onları marjinalleştirecek ve evlerine hapsettirecek olumsuz etkileri olabileceği sonucuna varıldığı belirtildi.

    FRANSA'YA 180 GÜN

    Kararın ardından, Fransa'nın 180 gün içinde rapor hazırlayarak BM kararının uygulanması için attığı adımları bildirmesi gerekiyor.

    Nikab peçe türban çarşaf başörtüsü
    © REUTERS / Mohammad Ismail
    Kanada'da peçe yasağı bir kez daha askıya alındı
    Bu adımların içinde, başvuruları haklı bulunan iki Müslüman kadına tazminat ödenmesi ve 2010'da getirilen yasağın gözden geçirilmesi de dahil gelecekte benzer ihlallerin önlenmesi için alınan tedbirler yer alıyor.

    'BAĞLAYICILIĞI YOK'

    Bu, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun peçe konusunda adlığı ilk karar. Kararın bağlayıcılığı yok. Yani Fransız hükümetine yasayı değiştirmesi için zorunluluk getirmiyor. Ancak peçe yasağının kaldırılması yönünde Fransız hükümeti üzerinde baskı oluşturacağı belirtiliyor.

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