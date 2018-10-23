BMW, yangın riski nedeniyle dünya genelinde 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

DAHA ÖNCE 30 ARAÇ EGZOZ SİSTEMİNDEKİ SORUN NEDENİYLE YANMIŞTI
BMW bu yılın ağustos ayında Güney Kore'de egzoz gazının devir daimini sağlayan modüldeki teknik bir hatanın 30 araçta yangına yol açmasından dolayı özür dilemiş, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde 480 bin aracını geri çağırmıştı. Son geri çağırma ile birlikte
ARIZALI PARÇA, BMW TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK
Şirket, araçların egzoz gazının devir daimini sağlayan modülünü kontrol edecek ve herhangi bir arıza varsa parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.
Söz konusu araçların 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modeller olduğu belirtildi. Almanya'da 328 bin aracın gönüllü geri çağırmadan etkilendi.
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