BMW, yangın riski nedeniyle dünya genelinde 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomobil şirketi BMW, 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modellerdeki 1 milyondan fazla ilave otomobili "egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı geri çağırıyor.

© AFP 2018 / Fred DUFOUR Çevreyi 40 kat fazla kirlettiği ortaya çıkan Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

Alman lüks otomobil üreticisi tarafından yapılan açıklamada, bazı dizel araçların "egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten" dolayı gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtildi.

DAHA ÖNCE 30 ARAÇ EGZOZ SİSTEMİNDEKİ SORUN NEDENİYLE YANMIŞTI

BMW bu yılın ağustos ayında Güney Kore'de egzoz gazının devir daimini sağlayan modüldeki teknik bir hatanın 30 araçta yangına yol açmasından dolayı özür dilemiş, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde 480 bin aracını geri çağırmıştı. Son geri çağırma ile birlikte

© AP Photo / Eugene Hoshiko Audi’ye 800 milyon euro'luk dizel cezası

dünya çapında toplam geri çağrılan otomobil sayısı 1,6 milyon otomobile çıkacak.

ARIZALI PARÇA, BMW TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Şirket, araçların egzoz gazının devir daimini sağlayan modülünü kontrol edecek ve herhangi bir arıza varsa parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.

Söz konusu araçların 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modeller olduğu belirtildi. Almanya'da 328 bin aracın gönüllü geri çağırmadan etkilendi.