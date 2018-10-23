Mogherini: AB'nin tepkileri Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara bağlı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili, AB'nin tepkilerinin bundan sonra Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacağını söyledi.

© AFP 2018 / Petros Karadjias Avrupa Parlamentosu'ndan Kaşıkçı için acilen uluslararası soruşturma çağrısı

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik olarak açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB'nin tepkileri bundan sonra Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından itibaren AB olarak tepki gösterdiklerini anımsatan Mogherini, "Biz Suudi yönetiminin Türkiye ile işbirliği yapmasını istedik. Hedefimiz olayı aydınlığa kavuşturmaktı. Gerçeğin ortaya çıkarılması gerekir ve jeopolitiğin etkisi altında kalınmamalı. AB'nin tepkileri şimdiden itibaren Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUN KABULÜ BİR İLK ADIMDIR'

Mogherini, gerçek hakkında hala çok az bilgi sahibi olunduğunu belirterek, "Bu bir ilk adım. Sorumluluğun kabulü bir ilk adım. Fakat Suudi Arabistan tarafından gelen tepkiler çok karanlık nokta barındırıyor. Biz (Suudi Arabistan yönetiminden) açık, hızlı ve şeffaf bir soruşturma talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde 28 üye ülkenin temsilcilerinin açık, derin ve titiz bir soruşturma açılması konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Mogherini, bu talebin G7 ülkelerinden bakanlarla da eş güdüm içinde değerlendirildiğini ve geçerli bir soruşturma talebine dair bildirinin hazırlıklarının yapıldığını aktardı.