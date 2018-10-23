Avrupa Parlamentosu'ndan AB ülkelerine Riyad'a silah satışını durdurma çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi grubunun başkanı Manfred Werner, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldrülmesi nedeniyle AB ülkelerini Suudi Arabistan'a silah satışını geçici olarak durdurma çağrısı yaptı.

© AFP 2018 / Petros Karadjias AP: Kaşıkçı olayında sadece suçlular değil emri verenler de adalet önüne çıkarılmalı

Basın toplantısı düzenleyen Werner, AB ülkerinin Almanya'yı örnek almasını ve Suudi Arabistan'a silah satışını geçici olarak durdurması gerektiğini söyledi.

'BİR OLUNMALI VE ORTAK BİR TUTUM SERGİLENMELİ'

Werner, "Almanya hükümetinin Suudi Arabistan'a tüm silah sevkiyatlarını durdurma kararı alması sonrası bu konuda ortak bir Avrupa politikası oluşturulması önem taşıyor. Avrupa, Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması konusunda bir olmalı ve ortak tutum sergilemeli" dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, federal hükümetin şu an Suudi Arabistan'a silah ve savaş malzemesi ihraç edilmesini öngören yeni taleplerin onaylamayacağını ve Avrupa Birliği bünyesinde ortak tavır alınması için çalıştıklarını açıklamıştı.

'AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANMASI ADINA ÖNEMLİ'

Avrupa olarak ortak tavır alınmasının önemine işaret eden Altmaier, "Riyad yönetiminin etkilenebilmesi için Avrupa ülkeleri arasında görüş birliği sağlanmasının önem arz ettiğini" dile getirmişti.