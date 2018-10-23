Roma-CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü: Çok sayıda taraftar yaralandı

Roma ile CSKA Moskova arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, stad yakınlarındaki metro istasyonunda yürüyen merdiven çöktü. Olay sonrası birçok taraftar yaralandı.

'EN AZ 8 CSKA'LI TARAFTAR YARALANDI'

Roma Polis İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bir grup CSKA taraftarı, istasyondan yukarıya çıkıyordu. O anda yürüyen merdiven çöktü. Aralarından en az 8 kişi yaralandı. Yaralı sayısı artabilir" dendi.

Yaralıların kentin farklı hastanelerine kaldırıldığı belirtildi. Repubblica'nın bildirdiğine göre 5'i ağır 20 kişi yaralanırken, yaralılardan biri bacağı kaybetti.

Roma-CSKA Moskova maçının oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nun bulunduğu Repubblica metro istasyonu olay üzerine kapatıldı. Olay anı bazı Telegram kullanıcılarının paylaşımlarına da yansıdı.



RUSYA'NIN ROMA BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nden Rus medyasına yapılan açıklamada ise aralarında Rus vatandaşların da bulunduğu toplam 30 kişinin yaralandığı, 7 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.