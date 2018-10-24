İngiltere, İsveç ve Çekya'dan Kaşıkçı açıklamaları

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü haberlerinin korkunç olduğunu söylerken İngiltere ise herhangi bir sonuca varabilmek için Kaşıkçı soruşturmasının sonucunu beklemek gerektiği açıklamasını yaptı.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 'boykot' edildiği söylenen toplantıdan 30 milyar dolarlık 15 anlaşma çıktı

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü haberlerinin korkunç olduğunu söyledi ve kapsamlı soruşturma talep etti.

İsveç haber ajansı ТТ'ye konuşan Löfven, "Burada korkunç bir şeyin meydana geldiği çok inandırıcı görünüyor. Ama bir duruş sergilemeden önce soruşturmaya ve gerçekten neler yaşandığına dair olgulara ihtiyaç var" dedi.

AB'nin Suudi Arabistan'a silah ambargosu uygulama kararını vermesi durumunda İsveç'in de mevcut yasalara uygun olarak bu konuyu inceleyeceğini dile getiren Löfven, insan haklarını ihlal eden ülkelere silah ihracatını zorlaştıran yeni yasa kabul ettiklerini hatırlatarak, "Ama zaten Suudi Arabistan'a silah ihracatımız büyük değil" diye ekledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANLIK SÖZCÜSÜ: SORUŞTURMANIN SONUÇLARINI BEKLEMELİYİZ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin bulunduğu iddialarının son derece endişe verici olduğunu belirten İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını beklemeye çağırdı.

© AA / Orhan Akkana Perinçek'ten Kaşıkçı iddiası: Cesedi kuyuda bulundu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Kaşıkçı'nın cesedinin bir kuyuda bulunduğu iddiasını değerlendiren İngiliz yetkili, "Bu haberleri biliyorum, onlar son derece endişe verici. Kaşıkçı cesedinin nerde bulunduğu, yanıt bekleyen sorulardan biri ve bu nedenle Türkiye'deki soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

ÇEKYA: SİLAH SEVKİYATINA SON VERİLMELİ

Çekya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı, eski Dışişleri Bakanı Lubomir Zaoralek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a silah ihracatına son verilmesini talep etti.

Zaoralek, "Suudi Arabistan'a silah sevkiyatına son verilmesini talep etmek zorundayız. Sadece Almanya'nın değil Çekya'nın da duruşu böyle olmalı. Bunun için gereken araçlara sahibiz, onları kullanmalıyız. Bu olay, tüm uygar dünyaya yönelik tehdit" dedi.

Cinayetin bir NATO üyesinin topraklarında işlendiğine dikkat çeken Zaoralek, Suudi Arabistan'da daha önce de gazetecilerin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Tarihi an geldi. Neye izin verilebileceğini göstermek gerekir. Aksi halde bu dünyaya barbarlık hakim olacak" diye kaydetti.

Zaoralek ayrıca Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Kaşıkçı cinayetine yönelik duruşunu sert bir dille eleştirdi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, 2017'de Suudi Arabistan'a gerçekleşen silah ihracatı, bir önceki döneme göre 2 kat artarak 28.3 milyon euro'ya ulaşmıştı.