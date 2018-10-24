Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına 'sosyal medya' uyarısı

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgileri kısmında yapılan düzenlemenin Türkiye'yle ilgili kısmında, "Hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması ya da hatta 'beğenilmesi' bile cezai yargılamalara yol açabilir. Örneğin cumhurbaşkanına hakaret ya da terör propagandası" denildi.

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Euronews'te yer alan habere göre , düzenlemenin devamında söz konusu durumun Alman hukuk anlayışına göre, ifade özgürlüğü kapsamında olan ifadeler için de geçerli olduğu belirtildi. İlaveten "Suçlu bulunulması halinde mahkumiyet ve hapis cezasıyla sonuçlanabilir" ifadesi yer aldı.

Alman vatandaşlarının son iki yılda 'keyfi' olarak gözaltına alındığı vakaların arttığı belirtilen düzenlemeye şöyle devam edildi: "Diğer tutuklamalar, kişinin Türkiye'de terörizm olarak sınıflandırılan bir örgütle, örneğin Gülen grubu ile ilgili şüphelere dayanmaktadır. Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin aksine, Türkiye bu davaların bazılarında Türkiye'deki diplomatik misyonlara sadece birkaç ay sonra tutuklularla görüşme izni vermiştir."

Olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığına da dikkat çekilen uyarıda, Alman vatandaşlarına yine de siyasi içerikli etkinliklerden ve kalabalıklardan uzak durma tavsiyesinde bulunuldu.