Yunanistan 12 deniz mili kararnamesini durdurdu

Yunan haber ajansı AMNA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çipras'ın Dışişleri Bakanlığında düzenlediği toplantıda karasularının genişletilmesi planı ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı.
Bakanlıkta Balkanlar, Türkiye ve Kıbrıs'a ilişkin konuların doğrudan Çipras'a bağlı olacağı kaydedildi. Çipras'ın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul ziyaretine ilişkin hazırlıkların yapılması talimatını verdiği belirtildi.
İstifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, bakanlığın devrinde yaptığı konuşmada, ülkesinin karasularını Mora ve Girit arasındaki Antikithira adası ve iki diğer bölgede 6 milden 12 mile çıkarılması yönünde kararname hazırlandığını söylemişti.
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