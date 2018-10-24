AB Konseyi Başkanı Tusk: Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kimin olduğuna bakılmaksızın olayın aydınlatılması

AB Konseyi başkanı Donald Tusk, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair haberlerden ciddi endişe duyduğunu belirterek, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç. En ufak bir ikiyüzlülük izi bile bize utanç getirir. Kimin, kimin çıkarını koruduğunu söylemek benim görevim değil ancak bir şeyden eminim. Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kim olduğuna bakmaksızın tüm detayları ortaya çıkarmaktır. Duyarlılığınızın ve kararlılığınızın farkındayım ve Avrupa'nın, üye devletlerin veya kurumların herhangi bir belirsiz oyuna karışmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum" dedi.

'GAZETECİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN DURMASI GEREKİYOR'

Öte yandan özgür bir basın olmadan toplumların da özgür olmayacağına işaret eden Tusk, gazetecilere yönelik şiddetin durdurulması gerektiğini kaydetti.