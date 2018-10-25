Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu Türkiye'ye davet etti

© AA / Erçin Top Yıldırım'dan Belarus'a Başbakan düzeyinde ilk ziyaret

Basına açıklamalarda bulunan Darama, Erdoğan'ın Lukaşenko'ya önümüzdeki aylarda Türkiye'yi ziyaret etme davetinde bulunduğunu kaydetti.

"Türk tarafı, Lukaşenko'yu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacak. En üst düzeydeki bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirecek" diyen Darama, ziyaret tarihinin liderlerin programına bağlı olduğunu ifade etti.

Darama, bu yıl içinde Türkiye'den bir heyetin Belarus'u ziyaret etmesinin beklendiğini, Belarus parlamentosunun davetini gerçekleştirmek için tarih konusunda mutabakat sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.