İtalya: Suudi Arabistan'a silah satışını gözden geçiriyoruz

Milanesi, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor. Ancak devam eden tedariklerle ilgili spesifik durumlara dair bilgim yok, bu durumu da olayın ışığında değerlendireceğiz" diye konuştu.
AVRUPA ÜLKELERİNİN RİYAD'LA SİLAH TİCARETİ
Kaşıkçı cinayetinin ardından Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alırken diğer AB ülkelerine aynısını yapmaları çağrısında bulunmuştu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verileri, Suudi Arabistan'ın dünya genelinde geçen yıl en fazla silah ithalatı yapan ülke olduğunu gösteriyor.
İngiltere'yi, Belçika (yüzde 32), İsveç (yüzde 12.8), Slovakya (yüzde 11.8), İspanya (yüzde 8.3), Avusturya (yüzde 7.7), İtalya (6.3), Finlandiya (5.8), Fransa (5.5), Bulgaristan (5.4), Almanya (3.1) ve Hollanda (2.4) takip ediyor.
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