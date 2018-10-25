İtalya: Suudi Arabistan'a silah satışını gözden geçiriyoruz

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a uygulayabileceği muhtemel ambargoya ilişkin, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor" dedi.

© AP Photo / Fernando Vergara İspanya, Suudi Arabistan'a silah satışını savundu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Milanesi, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a yönelik silah tedarikini durdurmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Milanesi, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor. Ancak devam eden tedariklerle ilgili spesifik durumlara dair bilgim yok, bu durumu da olayın ışığında değerlendireceğiz" diye konuştu.

AVRUPA ÜLKELERİNİN RİYAD'LA SİLAH TİCARETİ

Kaşıkçı cinayetinin ardından Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alırken diğer AB ülkelerine aynısını yapmaları çağrısında bulunmuştu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verileri, Suudi Arabistan'ın dünya genelinde geçen yıl en fazla silah ithalatı yapan ülke olduğunu gösteriyor.

© AFP 2018 / Ludovic Marin Macron 'Suudi Arabistan'a silah ambargosu' çağrısına sessiz kaldı

SIPRI'nin 2013-2017 verilerine göre, İngiltere, silah ticaretinin yüzde 48,8'ini Suudi Arabistan ile yaparak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Riyad'a en fazla silah ihracatı yapan ülke olarak başı çekiyor.

İngiltere'yi, Belçika (yüzde 32), İsveç (yüzde 12.8), Slovakya (yüzde 11.8), İspanya (yüzde 8.3), Avusturya (yüzde 7.7), İtalya (6.3), Finlandiya (5.8), Fransa (5.5), Bulgaristan (5.4), Almanya (3.1) ve Hollanda (2.4) takip ediyor.