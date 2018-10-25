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    Newly appointed Italian Prime Minister Giuseppe Conte speaks next to Interior Minister Matteo Salvini, Minister of Labor and Industry Luigi Di Maio, Minister of Justice Alfonso Bonafede and Foreign Minister Enzo Moavero Milanesi during his first session at the Senate in Rome, Italy, June 5, 2018

    İtalya: Suudi Arabistan'a silah satışını gözden geçiriyoruz

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a uygulayabileceği muhtemel ambargoya ilişkin, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor" dedi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
    © AP Photo / Fernando Vergara
    İspanya, Suudi Arabistan'a silah satışını savundu
    İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Milanesi, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ülkesinin Suudi Arabistan'a yönelik silah tedarikini durdurmayı değerlendirdiğini açıkladı.

    Milanesi, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Almanya'nın yaptığı gibi Suudi Arabistan'a muhtemel silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor. Ancak devam eden tedariklerle ilgili spesifik durumlara dair bilgim yok, bu durumu da olayın ışığında değerlendireceğiz" diye konuştu.

    AVRUPA ÜLKELERİNİN RİYAD'LA SİLAH TİCARETİ

    Kaşıkçı cinayetinin ardından Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alırken diğer AB ülkelerine aynısını yapmaları çağrısında bulunmuştu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verileri, Suudi Arabistan'ın dünya genelinde geçen yıl en fazla silah ithalatı yapan ülke olduğunu gösteriyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / Ludovic Marin
    Macron 'Suudi Arabistan'a silah ambargosu' çağrısına sessiz kaldı
    SIPRI'nin 2013-2017 verilerine göre, İngiltere, silah ticaretinin yüzde 48,8'ini Suudi Arabistan ile yaparak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Riyad'a en fazla silah ihracatı yapan ülke olarak başı çekiyor.

    İngiltere'yi, Belçika (yüzde 32), İsveç (yüzde 12.8), Slovakya (yüzde 11.8), İspanya (yüzde 8.3), Avusturya (yüzde 7.7), İtalya (6.3), Finlandiya (5.8), Fransa (5.5), Bulgaristan (5.4), Almanya (3.1) ve Hollanda (2.4) takip ediyor.

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    Etiketler:
    ANSA, Cemal Kaşıkçı, Enzo Moavero Milanesi, İtalya
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