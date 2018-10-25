AP, Suudi Arabistan'a yaptırım karar taslağını onayladı

AB ÜLKELERİNDEN SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMALARI
Almanya Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi Jens Kestner daha önce Sputnik'e verdiği demeçte, Almanya'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a geçici silah satışı yasağından sonra, uluslararası yaptırımlar uygulamaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.
Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Olayın açıklığa kavuşması, bunun bizim istihbarat servislerimizce onaylanması ve Suudi Arabistan'ın sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda, sadece silah satışıyla sınırlı kalmayacak şekilde yaptırım kararı alacağız" demişti.
İSPANYA SAVUNMUŞTU
Öte yandan, İspanya Başbakanı Sanchez, gazeteci Kaşıkçı'nın 'korkunç' şekilde öldürülmesini kınasa da, Suudi Arabistan'a silah satışını İspanya'nın çıkarına olduğu gerekçesiyle savunmuştu.
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