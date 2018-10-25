Soros'un üniversitesi Macaristan'dan ayrılıyor: Sebebi Orban hükümeti

George Soros tarafından kurulan ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Orta Avrupa Üniversitesi, ABD akrediteli bölümlerini Budapeşte'den Avusturya'nın başkenti Viyana'ya taşıyacağını duyurdu. Üniversite, bu taşınmanın nedeni olarak ise Macaristan hükümetinin Soros Vakfı'na karşı tutumunu işaret etti.

© REUTERS / Bernadett Szabo Soros Vakfı, Macaristan'dan ayrılıyor

Dünya çapında 'hayırseverlik' veya 'Açık Toplum Enstitüleri' eliyle çeşitli 'renkli devrim' örgütlerine verdiği fonlarla gündeme gelen ABD'li milyarder George Soros tarafından 1991 yılında kurulan üniversite, 'Macaristan hükümetinin üniversiteyi ve vakfı içerisine soktuğu 'yasal belirsizlik' durumundan ötürü' taşınma kararı aldığını açıkladı.

Alınan bu taşınma kararının, Soros'a ve onun 'açık toplum' düşüncelerine karşı olduğu bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Orta Avrupa Üniversitesi'nin Macaristan'da barınabilmesi için gerekli anlaşmayı imzalamaması sonucunda alındığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDEN 'YASAL SÜRÜNCEME' ELEŞTİRİSİ

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni bir kampüs açacağı öğrenilen Orta Avrupa Üniversitesi, yayınladığı bir açıklamada bu durumun 'Macaristan'da akademik özgürlüğün garanti altında olmadığı' gerekçesiyle meydana geldiğini iddia etti. Açıklamada ayrıca, "Orta Avrupa Üniversitesi, faaliyetlerine 25 yıldan fazla bir zaman boyunca kendisine ev sahipliği yapam Budapeşte'de sürdürmek istemektedir. Ancak Orban hükümeti, OAÜ'nün yasal statüsünü nisan 2017'den beri sürüncemede tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Üniversite rektörü ve başkanı Michael Ignatieff ise, kararın 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.