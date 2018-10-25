Yunanistan: Münhasır Ekonomik Bölge konusunda Türkiye’nin temelsiz teorileri dikkate alınmayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) sınırlarının Türkiye’nin temelsiz teorilerini dikkate alınmadan, uluslararası hukuk esaslarına göre belirleneceğini belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki yeni ABD üsleriyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Atina'nın adaların askersizleştirilmesi anlaşmasına uyması, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermesi ve provokasyon yapmaması gerektiği şeklindeki demece yer verildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da daha önce, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 6 ila 12 mil genişletmesine müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada Türkiyeli yetkililerden gelen açıklamalara yanıt olarak, ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırlarının Türkiye'nin temelsiz teorileri dikkate alınmadan uluslararası hukuk esasına göre belirleneceğini belirtildi.

Açıklamada, adaların askersizleştirilmesi konusuyla ilgili olarak, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve BM Şartı'na göre hareket ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın saldırgan retoriğe girmeyeceği belirtilen açıklamada, "Komşu Türkiye'yi ciddiyetle hareket etmeye ve uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Şartı'na bağlı kalmaya çağırıyoruz" denildi.