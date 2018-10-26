2 milyar dolar serveti bulunan Topshop'ın sahibi Green'e taciz suçlaması

Hollywood'da patlak veren taciz skandalının ardından ortaya çıkan 'metoo' (Ben de) hareketi İngiltere'ye de sıçradı. Moda devi Topshop'ın sahibi Philip Green'in başı taciz suçlamalarıyla dertte.

İngiliz basını son günlerde ünlü bir iş adamının taciz skandalını konuşuyor. İlk olarak Daily Telegraph gazetesi, mahkeme kararı gereği isim vermeden konuyu gündeme getirmiş ve iş adamının 5 çalışanı tarafından cinsel tacizle suçlandığını yazmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre konuyla ilgili iddia sahiplerine gizlilik sözleşmesi imzalatıldığı öne sürülürken, söz konusu iş adamının kimliğini İşçi Partisi milletvekili Peter Hain açıkladı.

‘GÜÇÜNÜ KULLANARAK MAĞDURU SUSTURMUŞ'

Parlamentoda yaptığı konuşmada moda devi Topshop'ın sahibi Sir Philip Green'in adını veren Hain, "Birden fazla kez cinsel tacize maruz kalan ve iş adamının gücünü kullanarak susturduğu bir mağdurla iletişim kurduktan sonra, bu durumu açıklamak benim görevim. Kamuoyunu yakından ilgilendiren taciz iddialarının odağındaki isim Philip Green" dedi.

Retail billionaire Sir Philip Green named in House of Lords as man facing newspaper allegations of sexual harassment, using parliamentary privilege



More: https://t.co/XB5E3VTX27 pic.twitter.com/M1dQmhB9Dz — BBC Politics (@BBCPolitics) October 25, 2018

​GREEN: İDDİALAR ASILSIZDIR

İngiliz basınında bomba etkisi yaratan iddia sonrası, 2 milyar dolar serveti bulunan 66 yaşındaki Green bir açıklamada bulundu. Green cinsel taciz iddialarını reddederken, "Arcadia'da (Topshop'ın sahibi olan grup) 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışanlarımızın işleriyle ilgili sıkıntıları olabiliyor ve bu şikayetleri dikkate alıyoruz. Bunun dışındaki tüm iddialar asılsızdır" ifadelerini kullandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi Green'in Hollywood'daki taciz skandalının başrolündeki isim Harvey Weinstein'la olan yakınlığıyla ilgili haberlere imza atarken, şov dünyasındaki yerinin aksine Green'in karanlık bir tarafı olduğunu yazdı.

Topshop mogul Sir Philip Green 'categorically and wholly' denies 'unlawful sexist racist behaviour' https://t.co/q7n8R1bFU9 pic.twitter.com/dRoOSpczsA — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 25, 2018

​Green'in cinsel tacizin yanı sıra birçok çalışana mobbing uyguladığı, aşağılayıcı, hakarete varan ve argo ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Sosyal medyada da konuyla ilgili birçok tartışma yaşanırken, taciz iddialarının ortaya çıkmasıyla Green'in şövalyelik unvanının da alınması gündeme getirildi.