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15:21 26 Ekim 2018
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    Rakka DSG YPG

    Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı açıklandı

    © REUTERS / Erik De Castro
    Avrupa
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    Alman İçişleri Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta Nisan 2017 öncesi 204 ve sonrasında 45 olmak üzere toplam 249 kişinin YPG saflarında IŞİD'e karşı savaşmak için Suriye ve Irak'a gittiğini açıkladı.

    ABD- YPG
    © REUTERS / Rodi Said
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    Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nisan 2017'den bu yana Almanya'dan 45 kişi Kürt güçlerine katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti.

    DW'nin Neue Osnabrücker Zeitung'dan aktardığı habere göre, bakanlığın Sol Parti soru önergesine verdiği yanıtta bu sayının Nisan 2017 öncesi dönemde toplam 204 olarak kaydedildiği bildirildi. Haberde Nisan 2017 öncesi dönemde Irak ve Suriye'ye giden 204 kişiden 69'unun Alman vatandaşı olduğu kaydedildi.

    Gazetenin haberinde, 'Almanya bağlantısı bulunan' bu kişilerin önemli bir bölümünün Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan ve Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen YPG'ye katılmak üzere Almanya'dan ayrıldığına dikkat çekildi. Nisan 2017'den sonra Suriye ve Irak'a giden 45 kişinin arasında Almanların ve T.C. vatandaşlarının yanı sıra Türkiye kökenli Almanların ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu belirtildi.

    ‘TOPLAMDA 124 KİŞİ GERİ DÖNDÜ'

    Joe Robinson
    © Fotoğraf : Twitter
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    İçişleri Bakanlığı verilerine göre Suriye'deki iç savaş boyunca Kürt güçlere katılmak için bölgeye giden toplam 249 kişiden en az 21'i Irak ya da Suriye'deki çatışmalarda öldü; Nisan 2017 öncesinde 102, sonraki dönemde ise 22 kişi Almanya'ya geri döndü.

    ‘DÖNEN 32 KİŞİYE KARŞI SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

    Bakanlığın önergeye verdiği yanıtta, Federal Emniyet Teşkilatı'nın Suriye ve Irak'tan geri dönen 32 kişiye karşı soruşturma başlattığı, vakaların 27'sinin "terör örgütü üyeliği" şüphesiyle yürütüldüğü ve 16 vakada da soruşturmanın sona erdirildiği bildirildi. İki kişinin ise terör saldırısı gerçekleştirme olasılığı bulunan "en tehlikeli kişiler" listesinde yer aldığı kaydedildi.

    Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke ise gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmaları yürüten birimleri eleştirerek "IŞİD'in geri püskürtülmesini YPG ve gönüllülerine borçluyuz. Şimdiyse bir terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılması tuhaf ve gülünç" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Kürt, IŞİD, Sol Parti, Almanya İçişleri Bakanlığı, PKK, YPG, Ulla Jelpke, Almanya, Irak, Suriye
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