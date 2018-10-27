İtalya'daki ünlü Lago Azzurro gölü yok oldu

GreenMe'de yer alan habere göre, İtalya'daki rekor düzeydeki sıcak hava nedeniyle, Mavi Göl ya da diğer adıyla Lago Azzurro tamamen ortadan kalktı.

Sondrio eyaletinde Alpler'deki Lago Azzurro gölü 1853 metre yükseklikte yer alıyor.

© AA / Necmettin Karaca Göl suları çekilince adacık ortaya çıktı 5

Gölü fotoğraflamak için giden Marco Puleze, gördüğü manzarayla ilgili şunları söyledi:

"Suyun boşuna israf edilmemesi için önlem alınması tavsiye edilebilirdi. Lago Adzurro'yu dün bu halde görmek acı vericiydi".

Marco Puleze, Como Gölü'nde de su seviyesinin düştüğünü belirterek uzun süren sıcak havanın ve yağmurun yağmayışının buna sebep olabileceğini söyledi.

GreenMe, 2005 ve 2006'da da gölün kuraklık nedeniyle kuruduğunu ve bunun sonsuza dek böyle kalacağının sanıldığını hatırlattı. Ancak göl, 2007'de tekrar suyla doldu.

Göl, İtalyan şair Jozue Carducci'nin üzerine yazdığı şiir sayesinde ünlenmişti. Lago Azzurro ayrıca, İtalyan Çevre Koruma Vakfı tarafından hazırlanan "Unutulmayacak Doğa Alanları" listesine de dahil edildi.