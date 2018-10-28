Sırbistan: Güney Akımı’nın başarısızlığa uğramasının faturasını ödemek zorunda kaldık

© REUTERS / Djordje Kojadinovic Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB'yi ikiyüzlülükle suçladı

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Belgrad'da düzenlenen Avrasya Enerji Güvenliği Forumu'nda Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dacic, "Sırbistan, farklı nedenlerin bir araya gelmesi ve bazı siyasi meselelerin önceliği nedeniyle ne yazık ki planlandığı gibi Güney Akımı üzerinden doğalgaz tedarik önceliklerini gerçekleştiremedi. Bizim için bu, hiç kimseye zarar vermeyen en iyi seçenek olabilirdi, zira biz doğalgaz altyapısının oluşturulması konusunu transit vergilerle çözüyorduk ve böyle bir çözüm, bölge ve Avrupa Birliği'nin (AB) yararına olurdu" diye konuştu.

Dacic'in Sırbistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklaması, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki AB bize bu projenin uygulanabilirliği ve tutarlılığı konusunda güvence vermiş olmasına rağmen proje şu anda uygulanmamış durumda. Diğer yandan Kuzey Akımı'nın Üçüncü Enerji Paketi'nden çıkarılabileceği, Güney Akımı'nınsa çıkarılmayacağı gerçeği ile karşı karşıyayız. Sırbistan ve bu projeye bel bağlayan bölgenin diğer ülkeleri bunun faturasını ödemek zorunda kaldı".

Geçen şubatta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic, Belgrad'ın Rus doğalgazını Türk Akımı boru hattı üzerinden almaya devam etmeyi planladığını açıklamıştı.

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.