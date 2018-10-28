'Leicester City'nin sahibi düşen helikopterdeydi'

İngiliz takımı Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın dün düşen helikopterde olduğu belirtildi. Kazada can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City kulübünün sahibi Srivaddhanaprabha'nın helikopteri, dün akşam King Power Stadyumu'nda West Ham United ile oynanan maçın ardından havalandıktan kısa süre sonra stadyum yakınındaki bir otoparka düştü.

© REUTERS / ANDREW YATES Leicester City'nin sahibinin helikopteri maç sonrası düştü

Srivaddhanaprabha ailesinden BBC'ye konuşan kaynaklar, kulüp sahibinin kaza sırasında helikopterde olduğunu söyledi. Olayda hayatını kaybeden olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, dün yerel saatle 20:30 sıralarında yaşanan kaza sırasında helikopterde kaç kişi olduğu da bilinmiyor. Bir görgü tanığı kuyruktaki pervanenin çalışmadığını ve helikopterin kendi çevresinde dönmeye başladığını söyledi.

Leicestershire İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nin Amir Yardımcısı Andrew Brodie, Twitter'dan yazdığı mesajda kazanın 'çok ciddi ve trajik' olduğunu belirterek, kazanın sebepleri ve helikopterde kimlerin bulunduğuna dair spekülasyonlar yapılmamasını istedi.

Leaving @leicspolice HQ after multiagency strategic meetings following helicopter incident. Clearly serious and tragic, please don’t speculate on cause or who may be involved. Think of families, friends, responders, and @LCFC and their fans. — Andrew Brodie (@LFRSABrodie) 28 октября 2018 г.

​'BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUK VE ATEŞ TOPU GÖRDÜK'

Maçı fotoğraflayan Ryan Brown, helikopterin kalkışını gördüğünü, ardından motorun durduğunu, helikopterin kendi etrafında dönmeye başladığını söyledi:

"Helikopterin motoru birden sustu, dönmeye başladı, kontrolden çıktı. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk ve ateş topu gördük."

The Leicester City owner's helicopter crashed in a car park outside the club's ground on Saturday.



Vichai Srivaddhanaprabha was in the helicopter, a source close to the family has told the BBC.



More: https://t.co/8GYFMwofMy pic.twitter.com/FLnUABCBpL — BBC Sport (@BBCSport) 28 октября 2018 г.

​Leicestershire polisi diğer acil yardım servisleri, Hava Kazaları Araştırma Ekibi ve Leicester City Futbol Kulübü ile birlikte kazaya dair incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.

Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın başkanlığında kulüp 2016 yılında tarihi bir sürpriz yaparak Premier Lig şampiyonu olmuştu.