'Merkel, CDU başkanlığı için yeniden aday olmayacak'

Alman haber ajansı dpa, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde Başbakan Angela Merkel’in 18 yılın ardından parti genel başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Merkel parti yönetiminin bu sabah Berlin’de yaptığı toplantıda genel başkanlığa bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.

Merkel'in CDU'nun Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde oy kaybına uğramasının ardından genel başkanlığa aday olmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

Angela Merkel's decision to give up the CDU party leadership after 20 years would be a stunning reversal in Germany https://t.co/e4Zm5myUx0 pic.twitter.com/crbbUkVxnJ — Bloomberg (@business) October 29, 2018

Haberlerin Alman medyasında yayılmasının ardından eski milletvekili Friedrich Merz'in genel başkanlık için aday olacağını açıkladığı iddia edildi. Alman medyası ayrıca partinin şu anki genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer'in genel başkanlığa gelebileceği yorumunu yapıyor.

CDU’nun kongresi aralık ayı başında Hamburg’da yapılacak.

Hessen eyaletinde dün yapılan seçimlerden CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, 2013'e kıyasla 11,3 puan kaybederek oyların yüzde 27'sini almıştı. CDU'nun eyalet seçimlerindeki oy kaybı, parti içinde huzursuzluk yaratıyor.