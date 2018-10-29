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16:49 29 Ekim 2018
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    Angela Merkel

    Merkel: Parti başkanlığına ve başbakanlığa yeniden aday olmayacağım

    © AFP 2018 / Tobias Schwarz
    Avrupa
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    Almanya'da yerel seçimlerde yaşanan başarısızlığın ardından açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Hükümet güvenilirliğini yitirdi" açıklamasında bulundu ve genel başkanlık ve başbakanlığa yeniden aday olmayacağını belirtti.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS / David W. Cerny
    'Merkel, CDU başkanlığı için yeniden aday olmayacak'
    Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu'nda genel başkanlık ve 2021'deki başbakanlık görevleri için aday olmayacağını açıkladı.

    Merkel, CDU Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Hessen eyalet meclisi seçimlerinde alınan sonuçların hem Hessen eyaletindeki parti teşkilatı hem de federal düzeydeki CDU için hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

    Başbakan ve CDU Genel Başkanı olarak gelişmelerden sorumluluk taşıdığını ifade eden ve "Hükümet güvenilirliğini yitirdi" açıklaması yapan Merkel şunları söyledi:

    'SON DÖNEMİM'

    Dörtlü zirve sonrası Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron el ele tutuştu
    © REUTERS / Murad Sezer
    Bild: Merkel dörtlü zirvede otoriter Putin ve Erdoğan'a karşı fazla dost canlısıydı
    "Öncelikle, aralık ayında Hamburg'da düzenlenecek olan parti kongresinde yeniden başkanlığa aday olmayacağım. İkinci olarak, bu dördüncü dönem aynı zamanda benim son şansölyelik dönemim. 2021'de düzenlenecek federal seçimlerde de aday olmayacağım ve herhangi başka bir politik konumda da bulunmayacağım."

    ​Merkel ayrıca, "Brexit ve ABD-Rusya gerilimi, görevim süresince benim için iki ana meseleyi oluşturdu" ifadelerini kullandı.

    YENİ ADAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

    Merkel'in ardından parti başkanlığına üyeliklerini ilan eden isimlerle ilgili de konuşan Merkel, "Annegret Kramp-Karrenbauer ve Jens Spahn'ın adaylık açıklamasında bulundukları doğru" ifadelerini kullandı ve parti başkanı olarak adayların seçimlerini etkilemek istemediğini belirtti.

    Merkel, 2021’den sonra da başka siyasi görev almak için çabalamayacağını da kaydetti. "Bir keresinde şansölye olarak doğmadığımı söylemiştim" hatırlatması yapan Merkel, "Bunu hiç unutmadım" diye konuştu.

    ESKİ BAŞBAKANIN 'MANEVİ KIZI'

    Yeniden aday olmayacağını açıklaması, Merkel'in Avrupa siyasetindeki 13 yıllık baskın konumunun sona erdiğini gösteriyor.

    1954'de Hamburg'ta dünyaya geldikten sonra ailesiyle eski Doğu Almanya'ya yerleşen Merkel, gençlik yıllarını ve üniversite dönemini burada geçirdi.

    İki Almanya'nın birleşmesi sürecinde siyasete giren Merkel, birleşmenin ardından 1990 yılında CDU'dan milletvekili seçildi.

    Angela Merkel Bundestag
    © REUTERS / Axel Schmidt
    'Bavyera seçimleri, Merkel'i siyasi sonuna götüren yolu biraz daha kısalttı'
    Eski Başbakan Helmut Kohl'un 'manevi kızı' olarak anılan Merkel, 1991'de Kohl tarafından Kadın ve Gençlik Bakanlığına, 1994'ten sonra da Çevre Bakanlığına getirildi.

    Merkel, bu görevi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'in hükümete geldiği 1998 yılına kadar sürdürdü.

    10 Nisan 2000'den bu yana da CDU genel başkanlık görevini yürüten Merkel, 2005 yılında Almanya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

    2005'ten sonra 2009, 2013 ve 2017'de yeniden başbakan seçilen Merkel, 18 yıldan beri CDU genel başkanlık, 13 yıldan beri de başbakanlık koltuğunda oturuyor.

    Merkel, Eylül 2015'de bir milyona yakın mülteciye kapıları açmasıyla yoğun şekilde eleştirilmeye başlanmıştı.

    Etiketler:
    adaylık, açıklama, seçimler, Demokratik Birlik Koalisyonu (CDU), Angela Merkel, Almanya
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