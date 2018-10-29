Kayıt
16:49 29 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Yunanistan'da lise öğrencileri ile polis arasında çatışma

    Yunanistan'da lise öğrencileri ile polis arasında çatışma

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Yunanistan’da yeni eğitim yasa tasarısını protesto eden çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan grup ile polis arasında çatışma çıktı.

    Hollanda'da öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti
    © AA / Abdullah Aşıran
    Hollanda'da öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti: 'Mücadele et, eğitim haktır'
    Üniversiteye girişte değişiklik öngören yeni yasa tasarısına ve ortaöğretimde yaşanan sorunları protesto etmek üzere meclis binasının bulunduğu Sintagma Meydan'ında toplanan grup ile polis arasında arbede yaşandı.

    Yaşanan arbedenin, grubun parlamento binasına üniversiteye giriş için gerekliliklerde değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarının meclisten geçmesini protesto etmek için düzenlediği yürüyüş sırasında gerçekleştiği belirtildi.

    MÜFREDAT VE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK PROTESTO EDİLDİ

    Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni yasa, lise son sınıf öğrencilerinin tabi oldukları müfredatta ve üniversiteye girişte seçilen alandan bağımsız olarak tek tip sınav sistemin uygulanmasında değişiklikler içeriyor.

    Lise öğrencileri, yasa değişikliğinin sınav yükünü arttıracağı görüşünde.

    Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında göstericilerin taş ve molotof atması üzerine, Yunan çevik kuvvet birimleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

    İşsizlik
    © AA / Arşiv
    'Üniversite mezunlarının yüzde 70'ten fazlası işsiz kalmıyor'
    Çevredeki banka ve mağazalarda hasara yol açan eylemciler, bazı çöp bidonlarını yakarak barikat oluşturdu.

    ATILAN GAZ FİŞEKLERİNDEN TURİSTLER DE ETKİLENDİ

    Olayların kentin turistik merkezine sıçraması üzerine, çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

    Geçen hafta, yasa tasarısını protesto eden bir grup öğrenci Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ofisini basarak işgal eyleminde bulunmuştu.

    İlgili konular:

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili ve zorunlu din dersi açıklaması
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yabancı dil neden zorunlu olsun?
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 3600 ek gösterge Öğretmenler Günü'nde açıklanacak
    Gazeteci Kaplan: Eğitim vizyon belgesini daha çok tartışırız
    Eğitim Bir-Sen'den Andımız tepkisi: Eğer bir andsa, dini karşılığının olması lazım, kültürümüze ve inanç sistemimize uymuyor
    İsviçre'de tepki çeken askeri eğitim: Acemi askeri taşladılar
    Etiketler:
    Yunanistan'da lise öğrencileri ile polis arasında çatışma, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu, Atina, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    THY'nin yeni kabin kıyafetleri
    THY'nin yeni kabin kıyafetleri ilk kez görüntülendi
    Karikatür
    '117 Beyaz Miğferler üyesi Kanada’ya geldi'
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet