Yunanistan'da lise öğrencileri ile polis arasında çatışma

Yunanistan’da yeni eğitim yasa tasarısını protesto eden çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan grup ile polis arasında çatışma çıktı.

Üniversiteye girişte değişiklik öngören yeni yasa tasarısına ve ortaöğretimde yaşanan sorunları protesto etmek üzere meclis binasının bulunduğu Sintagma Meydan'ında toplanan grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedenin, grubun parlamento binasına üniversiteye giriş için gerekliliklerde değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarının meclisten geçmesini protesto etmek için düzenlediği yürüyüş sırasında gerçekleştiği belirtildi.

MÜFREDAT VE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVINDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK PROTESTO EDİLDİ

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni yasa, lise son sınıf öğrencilerinin tabi oldukları müfredatta ve üniversiteye girişte seçilen alandan bağımsız olarak tek tip sınav sistemin uygulanmasında değişiklikler içeriyor.

Lise öğrencileri, yasa değişikliğinin sınav yükünü arttıracağı görüşünde.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto sırasında göstericilerin taş ve molotof atması üzerine, Yunan çevik kuvvet birimleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Çevredeki banka ve mağazalarda hasara yol açan eylemciler, bazı çöp bidonlarını yakarak barikat oluşturdu.

ATILAN GAZ FİŞEKLERİNDEN TURİSTLER DE ETKİLENDİ

Olayların kentin turistik merkezine sıçraması üzerine, çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

Geçen hafta, yasa tasarısını protesto eden bir grup öğrenci Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun ofisini basarak işgal eyleminde bulunmuştu.