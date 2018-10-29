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18:48 29 Ekim 2018
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    Zakinthos adası deprem sonrası 3 santimetre güneybatıya kaydı

    Zakinthos adası deprem sonrası 3 santimetre güneybatıya kaydı

    © REUTERS / COSTAS BALTAS
    Avrupa
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    İyon Denizi'ndeki Zakinthos adasında 26 Ekim'de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem, can ya da önemli mal kaybına neden olmasa da, adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden olduğu belirtildi.

    Deprem
    © AA /
    Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem
    İyon Denizi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin etkileri sürüyor. Zakinthos adasında meydana gelen deprem adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden olduğu belirtildi.

    Araştırmacıların, AB ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uydusundan alınan radar görüntülerini analiz ettikten sonra yeni konumunu gözlemlediği aktarıldı.

    DEPREMİN HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

    Atina Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü Athanasios Ganas, Ta Nea gazetesine yaptığı açıklamada, uydulardan adanın kaydığını belirlediklerini, ancak depremin hangi fay hattından kaynaklandığını henüz bulamadıklarını belirtti.

    Ganas ayrıca, deprem sonrası meydana gelen tsunaminin İtalya kıyılarına 56 dakikada ulaştığının da belirlendiğini ekledi.

    SİSMOLOGLAR ARTÇI DEPREMLER KONUSUNDA UYARDI

    Deprem
    © AA /
    Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
    Atina, İtalya, Arnavutluk ve Libya'dan da hissedilen deprem sonrasında Yunan hükümeti, ada genelinde olağan üstü hal ilan etmişti.

    Adanın 50 kilometre açığında ve 10 kilometre derinde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmazken, adanın limanı ile 15. Yüzyıldan kalma bir manastırda sarsıntıya bağlı çökmeler meydana geldiği belirtildi.

    Sismologların ilerleyen günlerde artçı depremlerin olabileceği tahmininde bulunduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Zakinthos adası deprem sonrası 3 santimetre güneybatıya kaydı, Atina Yerbilimleri Enstitüsü, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), AB, Atina Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü Athanasios Ganas, İyon Denizi, Zakinthos, Yunanistan
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