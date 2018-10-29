Belarus lideri Lukaşenko’dan Erdoğan’a Cumhuriyet Bayramı mesajı

© AFP 2018 / VASILY FEDOSENKO Belarus Devlet Başkanı: Savaş çıkarsa herkesi silahlandırırız

Belarus Devlet Başkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko'nun Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi: "Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler stratejik partnerlik seviyesine ulaştı. Bu, tüm sektörlerdeki ikili temasları ve bağları güçlendirme ve genişletmeye yönelik ileriye dönük ortak çabalar sayesinde mümkün oldu".

Lukaşenko, iki ülkenin gelecek adımlarının her iki ülkenin kalkınma planlarının başarılı bir şekilde uygulanmasına ve bölgesel ve uluslararası güvenliğinin korunmasına katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.