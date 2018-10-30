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    Devrik Libya lideri Kaddafi

    Kaddafi'nin Belçika'daki hesaplarından milyonlarca euro 'kayboldu': 'İç savaştaki taraflara gönderildi'

    © REUTERS / Mike Segar
    Avrupa
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    Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yönetimine ait Belçika'da dondurulan banka hesaplarından milyonlarca euronun kaybolduğu söylendi.

    Muammer Kaddafi
    © Sputnik /
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    2011 yılında Kaddafi'nin devrilmesinden beri Libya çalkantılı günler yaşıyor.

    Ülkenin doğusunu Libya Ulusal Ordusu destekli Parlamento, batısını ise Başbakan Fayiz el-Sarac'ın BM destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti kontrol ediyor. Diğer yandan ülkenin birçok yerinde IŞİD destekli güçlerin saldırıları sürüyor.

    Kaddafi sonrası Libya'nın girdiği olumsuz durumla birlikte, devrik liderin ardında bıraktıkları ise tartışılmaya devam ediyor. Belçika milletvekili Georges Gilginet'in gündeme taşıdığı Belçika'da Kaddafi'ye ait hesaplardan kaybolan 5 milyar euro için zimmet iddiası BM tarafından soruşturuyor.

    Gilginet, Belçika devlet kanalı RTBF'ye verdiği demeçte BM tarafından hazırlanan raporların Belçika'nın Libya fonlarının dondurulmasına ilişkin BM kararlarına uyulmadığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

    'MİLYONLARCA EURO, LİBYA'DA BİLİNMEYEN İSİMLERE AKTARILDI'

    Belçika makamlarından konuyla ilgili sınırlı bilgi aldığını fakat büyük bir skandala yol açabilecek bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyen Gilginet hesaplardaki milyonlarca euronun Libya'daki bilinmeyen isimlere aktarıldığını da sözlerine ekledi.

    'PARALAR İÇ SAVAŞI FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANILDI'

    Kremlin- Rusya bayrağı
    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    'Rusya, hiçbir zaman Libya'ya askeri müdahale planı yapmadı'
    RTPF'de ayrıca adını vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılarak, kayıp paraların çok ciddi bir göç krizine sebep olan iç savaşı finanse etmek için kullanıldığı iddiasına da yer verildi.

    Diğer bir BM raporu ise paranın Libya Yatırım Otoritesi tarafından tahsis edildiğini fakat bu kurumun karmaşık yapısından dolayı fonun nerelere aktarıldığının bilinmediğini ortaya koyuyor.

    Rapora göre paralar sonrasında bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açan silahlı gruplara gönderildi.

    Belçika'da Michel Claise tarafından başlatılan inceleme de Kaddafi'nin varlıklarının bir kısmının Libya Yatırım Otoritesi'ne gönderilmiş olabileceğini gösteriyor.

    Kaddafi'nin 2011 yılında öldürülmesinin ardından BM Belçika'daki hesaplarını dondurma kararı almıştı. Fakat daha sonra bu hesaplardaki hisse senetleri ve faiz gelirlerine engel olunmadığı ortaya çıkmıştı.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Georges Gilginet, Muammer Kaddafi, Belçika, Libya
    Topluluk kurallarıTartışma
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