Aralarında yetkililerin de bulunduğu sahte Bulgar pasaportu üreten çete yakalandı

Euronews'te yer alan habere göre bu yönteme başvuran kişilerin, sahte Bulgar sertifikalara 5.690 dolar kadar ödeme yaptıkları belirlendi.
Sahte pasaportların en çok Moldova, Makedonya ve Ukrayna gibi Bulgar azınlığa sahip ülkelerin vatandaşları tarafından alındığı belirtildi.
HAFTADA 30 ŞÜPHELİ PASAPORT
Raporlar bu ofisin haftada yaklaşık 30 şüpheli pasaport verdiğini gösteriyor.
Savcılar, rüşvet alma, sahtecilik ve görevi kötüye kullanma da dahil olmak üzere pek çok suç isnadıyla soruşturmayı genişletmeye karar verdi.
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