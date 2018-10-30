Aralarında yetkililerin de bulunduğu sahte Bulgar pasaportu üreten çete yakalandı

Bulgaristan'da savcılar, binlerce kişiye haksız bir şekilde sahte pasaport temin eden ve bu sayede onlara Avrupa Birliği'nde seyahat etme ve çalışma imkanı sağlayan bir çeteyi ortaya çıkardı.

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Polis, Yurtdışı Bulgarlar Ofisi'ne baskın düzenledi ve aralarında Bulgar yetkililerin de olduğu 20'den fazla kişi tutuklandı.

Euronews'te yer alan habere göre bu yönteme başvuran kişilerin, sahte Bulgar sertifikalara 5.690 dolar kadar ödeme yaptıkları belirlendi.

Sahte pasaportların en çok Moldova, Makedonya ve Ukrayna gibi Bulgar azınlığa sahip ülkelerin vatandaşları tarafından alındığı belirtildi.

HAFTADA 30 ŞÜPHELİ PASAPORT

Raporlar bu ofisin haftada yaklaşık 30 şüpheli pasaport verdiğini gösteriyor.

Savcılar, rüşvet alma, sahtecilik ve görevi kötüye kullanma da dahil olmak üzere pek çok suç isnadıyla soruşturmayı genişletmeye karar verdi.