Danimarka'da Ahvaz örgütü liderine suikast girişimi

İran'ın eylül ayında Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'ı vuran saldırıyla ilgili intikam yeminlerini hayata geçirdiğine dair işaretler geliyor. Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET), İran istihbarat servislerini Danimarka'da saldırı girişimiyle suçladı.

PET Başkanı Finn Borch Andersen, bir basın toplantısı düzenleyerek, Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadele Hareketi'nin (ASMLA) Danimarka kolu liderine saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

DANİMARKA: İRAN İSTİHBARAT SERVİSİNDEN ŞÜPHELENİYORUZ

Suikast girişimiyle ilgili İran istihbarat servislerinden şüphelendiklerini söyleyen Andersen, bu bağlamda 21 Ekim'de İran kökenli bir Norveç vatandaşının gözaltına alındığını, ama zanlının mahkemede suçlamaları üstlenmediğini açıkladı.

Norveç polisinden 'Danimarka'da planlı saldırı girişiminde bulunulduğu, konuyla ilgili Danimarka polisiyle işbirliği yaptıkları' açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ise yöneltilen sorularla ilgili yorumda bulunmadı.

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Ahvaz Vatansever Arap Demokratik Hareketi de denilen ASMLA'nın lideri Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nınb Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

22 Eylül 2018'de İran'ın Arap nüfuslu Ahvaz kentinde 12'si Devrim Muhafızı 25 can alan ve 60 kişiyi yaralayan saldırının sorumluğununu hem Ahvaz Ulusal Direniş isimli örgütün hem de IŞİD'in üstlendiği duyuruldu.

ASMLA: AHVAZ DİRENİŞ BİZDEN DEĞİL

22 Eylül'de sorumluluğu üstlenen Yakup el Ahvaz'ın liderliğindeki Ahvaz Ulusal Direniş, ASMLA'nın bir parçası. Ancak 23 Eylül'de ASMLA websitesinin Lahey kentinden yaptığı açıklamada, Ahvaz saldırısında bir sorumluluklarının olmadığı, üstlendiğini iddia eden örgütün 2015'te ASMLA'dan atıldığı dile getirildi.

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İRAN ŞİMDİYE DEK IŞİD'İ HEDEF ALDI

Ahvaz'ın intikamı olarak 2 Ekim'de Suriye'nin doğusunda IŞİD'i füzelerle vurup 'örgütün en üst düzey 40 liderini öldürdüğünü' açıklayan İran, 16 Ekim'de de Irak'ın Diyala bölgesine intikam operasyonu düzenledi.

Devrim Muhafızları, burada diğer dört IŞİD militan ile birlikte öldürülen Ebu Zaha'nın Ahvaz saldırısını planlayıp örgütleyen 'beyin' olduğunu söyledi.