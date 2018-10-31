Kayıt
16:31 31 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Vatikan'ın Roma'da bulunan büyükelçilik binası

    35 yıllık gizem çözülüyor: Vatikan'ın Roma Büyükelçiliği'nde insan kemikleri bulundu

    © REUTERS / STEFANO RELLANDINI
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İtalya'nın başkenti Roma'da Vatikan'ın Roma büyükelçiliği'nde insan kemikleri bulundu. İtalyan basınında yer alan haberlerde, kemiklerin 1983'te kaybolan Emanuela Orlandi'ye ait olabileceği belirtiliyor.

    Vatikan'dan yapılan açıklamada "Restorasyon çalışmaları sırasında insan kemiği parçaları bulunmuştur" dendi. Kemiklerin kime ait olduğuna ve bu kişinin ne zaman öldüğüne dair incelemelerin başlatıldığını belirten Vatikan, İtalyan yetkililere de haber verildiğini aktardı.

    ​İtalyan basınında yer alan haberlerde, kemiklerin Vatikan büyükelçiliği çalışanı bir kişinin 1983'te kaybolan kızına ait olabileceğini yazılıyor.

    15 yaşındaki Emanuela Orlandi'nin kaybolması o dönem İtalya'da ülke gündemine oturmuş, Orlandi'nin organize suç şebekeleri tarafından kaçırılmış olabileceği olasılığının yanı sıra 1981'de Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için rehin alınmış olabileceği de basında yer alan olası senaryolar arasına girmişti.

    Orlandi, en son 22 Haziran 1983'de müzik dersinden çıkarken görülmüştü.

    AĞCA, KAÇIRILDIĞI İDDİASINDA BULUNMUŞTU

    Mehmet Ali Ağca da 1985 yılında RAI televizyon kanalına hapishanede verdiği bir röportajda Emanuela Orlandi'nin hâlâ hayatta olduğunu, 'Bozkurt hareketinin Bulgaristan'daki kolu' tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

    Ağca bu iddialarını herhangi bir kanıta dayandıramamış, İtalyan Emniyeti de dosyayı 1997'de kapatmıştı.

    PİETRO ORLANDİ, VATİKAN'I SUÇLUYOR

    Emanuela Orlandi'nin kardeşi Pietro Orlandi, 1983'ten bu yana kız kardeşine ne olduğunun araştırılması ve olayın aydınlatılması için kampanya yürütüyor. Pietro Orlandi, Vatikan'ı da olayın araştırılmasına yardım etmemekle suçluyor.

    Vatikan, olaya karıştığı yönündeki suçlamaları reddetmiş ve Papalık yetkililerinin İtalyan polisi ile işbirliği içinde çalışıldığını belirtmişti.

    BİR DİĞER İDDİA İSE KEMİKLERİN MİRELLA GREGORİ'YE AİT OLDUĞU YÖNÜNDE

    İtalyan basınında tartışılan bir diğer olasılık ise kemiklerin Orlandi'den yaklaşık 40 gün önce yine 1983 yılında kaybolan 15 yaşındaki Mirella Gregori'ye ait olması ihtimali.

    Mirella Gregori, 1983'te evlerinin zili çaldığında kapıya bakmış, ailesine okuldan bir arkadaşının geldiğini söyleyip konuşmak üzere dışarı çıkmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.

    İtalyan emniyeti Orlandi ve Gregori olaylarının birbirleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Kemikleri inceleyen ekipler, alınacak DNA örneklerini Orlandi ve Gregori'nin DNA'sı ile karşılaştıracak.

    İlgili konular:

    40 rahibin eşcinsel ilişkilerini ifşa eden 1200 sayfalık dosya Vatikan'a sunuldu
    Erdoğan'dan CHP'li Pekşen'e Vatikan davası
    Vatikan ABD'deki kiliselerde yaşanan çocuk istismarını kınadı
    Vatikan'da sigara satışına yasak
    Vatikan hükmetti: Kutsal ekmeğin glutensizi olmaz
    Vatikan'ın üçüncü en üst düzey ismine cinsel taciz suçlaması
    Etiketler:
    Vatikan'ın Roma Büyükelçiliği'nde insan kemikleri bulundu, RAI, Mirella Gregori, Pietro Orlandi, Emanuela Orlandi, Mehmet Ali Ağca, Roma, Vatikan, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    iPad 9.7
    Apple Türkiye fiyatlarında indirim yaptı
    Karikatür
    Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için çekimler başladı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet