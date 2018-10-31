Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Merkel, mayıs ayında başbakanlığı bırakabilir

Almanya'da bir dönem Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yapan Sigmar Gabriel, Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Başbakan Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığını bırakmasının ilk adım olduğunu ifade etti.

'PARTİSİNE OLAN BORCUNU GÖREVİ BIRAKARAK ÖDEYEBİLİR'

Merkel'in 'Jamaika' olarak adlandırılan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokratlar ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon kurulması için ilk adımı attığını ifade eden Gabriel, bu adım sonucunda, Merkel'in partisine olan borcunu 2019 yılının mayıs ayındaki Avrupa seçimlerinin ardından başbakanlıktan da çekilerek ödeyebileceğini ileri sürdü.

© AFP 2018 / Tobias Schwarz Merkel: Parti başkanlığına ve başbakanlığa yeniden aday olmayacağım

Gabriel, söz konusu koalisyonun daha önce kurulamamasındaki etkenin FDP'nin Merkel liderliğinde bir koalisyon istememesi olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Gabriel, bu gelişmelerden sonra SPD'nin kendi açısından sosyal demokrat bir çizgi belirleyerek, hem Alman hem de Avrupa toplumuna umut ve daha iyi ortak yaşam sunması gerektiğini kaydetti.