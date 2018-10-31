Almanya, İdlib'deki 'muhaliflere' 49 milyon euro vermiş

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ortak bildirisi yayınlandı

Gazetede yer alan habere göre, Suriyeli muhalifler Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 37.5 milyon euro tutarında parasal destek aldı. Ayrıca, başka Alman sponsorlar da silahlı 'muhaliflere' 11.3 milyon euro mali destek sağladı. Habere göre bunun dışında AB adına Alman istihbaratı tarafından 17 milyonluk bir ödeme daha yapıldı.

Lindner, verdiği yazılı yanıtta ‘Almanya, İdlib'de aşırılıkçılara karşı duran sivilleri destekliyor' dedi.

Gazete, Alman hükümeti tarafından Suriyeli silahlı muhaliflere yapılan mali yardımın Rusya ve Türkiye'nin tepkisine neden olabileceğini belirtti.

Rusya ile Türkiye liderlerinin 17 Eylül'de Soçi'de yapılan görüşmesinden sonra iki ülke savunma bakanları İdlib gerilimi azaltma bölgesinde durumu istikrara kavuşturmak için bir anlaşma imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Ekim 2018'e kadar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın teklifi üzerine, bu bölgeden tanklar, çoklu füze fırlatma sistemleri gibi ağır silahların ve tüm muhalif grupların çıkarılmasına karar verdiklerini, silahlı muhalefet ve hükümet güçleri arasındaki kesişme bölgesinde radikal militanların çıkarılmasıyla 15-20 kilometre genişliğinde silahsızlandırılmış bölgenin 15 Ekim'e kadar kurulması yönünde karar alındığını belirtmişti.