Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü Red Light'ı için 'turistlerden kaçış planı'

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light District'te (De Wallen) yine tehlike çanları çalmaya başladı.
Yerel Parool gazetesi, Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki 3 partinin (GroenLinks, D66 ve Sosyalist Parti) Amsterdam denince ilk akla gelen şeylerden biri olan Red Light'taki genelev ve vitrinlerin başka bir yere taşınması için bir dizi teklif hazırladığını duyurdu.
Gazetenin aktardığına göre limana yakınlığı ve denizcilerin uğrak yerlerinden biri olması sebebiyle yüzyıllardır genelevlere ev sahipliği yapan sokakta hem seks işçileri hem de bölge halkı turistler yüzünden büyük sorunlar yaşıyor.
'VİTRİNLER BOŞ KALIYOR, SEKS İŞÇİLERİNE KÖTÜ DAVRANILIYOR, ESKİSİ GİBİ PARA KAZANAMIYORLAR'
Yer değişikliğine destek veren yetkililer sokaktaki seks işçilerinin turistlerin kötü davranışlarına maruz kaldığı, bu yüzden eskisi gibi para kazanamadığına dikkat çekiyor. Bu sebeple seks işçilerinin çalışma izinlerinin kapsamının başka yerlerde de çalışabilecekleri şekilde genişletilmesi, bu sayede Red Light'taki yoğunluğun azaltılması öngörülüyor.
BELEDİYE BAŞKANI: POLİS SAYISI ARTIRILSIN
Şehrin ilk kadın başbakanı olan Femke Halsema da insan kaçakçılığı ve kadınların fuhuşa zorlanma vakalarının arttığı bu bölgede, seks işçilerinin daha rahat çalışabilmesi için polis sayısının artırılması ve gerektiğinde turistlere ceza kesilmesini talep ediyor.
Amsterdam reveals plans to change face of red-light district https://t.co/KxolnntOrN— The Guardian (@guardian) 1 Kasım 2018
SEKS İŞÇİLERİNE TURİSTLERLE FOTOĞRAF İŞKENCESİ
GroenLinks mensubu Femke Roomsa, "Tüm odalarında alarm ve güvenlik kameraları olan bir otel düşünün. Çalışma izni sayesinde, Red Light'a alternatif olarak oluşturacağımız bu yeni lokasyonu seks işçilerinin kendisi için de güvenli ve cazip kılabiliriz" ifadelerini kullandı.
D66'lı Alexander Hammelburg bu şekilde seks işçilerinin turistlerle fotoğraf çekilmek zorunda kalmadan ve kimlikleri ifşa olmadan çalışabileceği görüşünü dile getirdi.
Amsterdam Red Light District Photoshoot — https://t.co/bY4lJ2zxxN pic.twitter.com/hsj1RNbwSA— FunAmsterdam (@_FunAmsterdam) 31 Ekim 2018
'TURİST ÇEKME YOLUMUZ GERÇEKTEN GENELEV Mİ OLMALI?'
Red Light'ın artık ideal lokasyon olmadığı fikrine destek veren bir diğer isim olan Sosyalist Nicole Temmink de, ”Genelevler ana turizm kaynaklarından biri ama insanları buraya gerçekten bu nedenle mi çekmek istiyorsunuz?” diye sordu.
Belediye Meclisi bu yıl sokaktaki turist yoğunluğunu azaltmak için bir dizi girişimde bulunmuştu. Alınan önlemlerden biri zorunlu temizlik molaları vermek, aşırı yoğunluk halinde ise bölgedeki sokakların turistlere kapatılmasıydı. Nisan ayından itibaren de 20 kişiden fazla olan tur gruplarının bölgeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.
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