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11:21 02 Kasım 2018
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    Red Light- Amsterdam

    Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü Red Light'ı için 'turistlerden kaçış planı'

    © AP Photo / Evert Elzinga
    Avrupa
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    Amsterdam’da ünlü Red Light sokağını ilgilendiren yeni planla birlikte seks işçilerinin daha güvenli yerlerde çalışabilmesi ve turistlerin ‘dikkatinin’ biraz olsun başka bölgelere çekilmesi öngörülüyor.

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light District'te (De Wallen) yine tehlike çanları çalmaya başladı.

    Red Light District
    © Wikipedia /
    Amsterdam’ın seks işçileri isyanda
    Turist kaynaklı sorunları en aza indirgemek için bu yılın başından itibaren çeşitli kısıtlamaların hayata geçirildiği Red Light sokağındaki yoğunluğun şimdi de başka bir yere yönlendirilmesi gündemde. Türkçede 'Kırmızı Fener Sokağı' olarak anılan sokağın taşınabileceği bölgeler arasında tarihi Parool semti ön plana çıkıyor.

    Yerel Parool gazetesi, Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki 3 partinin (GroenLinks, D66 ve Sosyalist Parti) Amsterdam denince ilk akla gelen şeylerden biri olan Red Light'taki genelev ve vitrinlerin başka bir yere taşınması için bir dizi teklif hazırladığını duyurdu.

    Gazetenin aktardığına göre limana yakınlığı ve denizcilerin uğrak yerlerinden biri olması sebebiyle yüzyıllardır genelevlere ev sahipliği yapan sokakta hem seks işçileri hem de bölge halkı turistler yüzünden büyük sorunlar yaşıyor.

    'VİTRİNLER BOŞ KALIYOR, SEKS İŞÇİLERİNE KÖTÜ DAVRANILIYOR, ESKİSİ GİBİ PARA KAZANAMIYORLAR'

    Fuhuş
    © AFP 2018 /
    İngiltere de Red Light District’ine kavuşuyor
    Bölgedeki durumun kötüleşmesinin en önemli etkenlerinden birinin turistler ve güvenlik sorunu olduğuna vurgu yapılıyor. İnternetten seks işçisi bulmanın yaygınlaşması ve lokasyon olarak daha güvenli görülen otellerin tercih edilmesiyle de Red Light'taki vitrinlerin çoğunun boş kalmaya başladığının altı çiziliyor.

    Yer değişikliğine destek veren yetkililer sokaktaki seks işçilerinin turistlerin kötü davranışlarına maruz kaldığı, bu yüzden eskisi gibi para kazanamadığına dikkat çekiyor. Bu sebeple seks işçilerinin çalışma izinlerinin kapsamının başka yerlerde de çalışabilecekleri şekilde genişletilmesi, bu sayede Red Light'taki yoğunluğun azaltılması öngörülüyor.

    BELEDİYE BAŞKANI: POLİS SAYISI ARTIRILSIN

    Şehrin ilk kadın başbakanı olan Femke Halsema da insan kaçakçılığı ve kadınların fuhuşa zorlanma vakalarının arttığı bu bölgede, seks işçilerinin daha rahat çalışabilmesi için polis sayısının artırılması ve gerektiğinde turistlere ceza kesilmesini talep ediyor.

    SEKS İŞÇİLERİNE TURİSTLERLE FOTOĞRAF İŞKENCESİ

    GroenLinks mensubu Femke Roomsa, "Tüm odalarında alarm ve güvenlik kameraları olan bir otel düşünün. Çalışma izni sayesinde, Red Light'a alternatif olarak oluşturacağımız bu yeni lokasyonu seks işçilerinin kendisi için de güvenli ve cazip kılabiliriz" ifadelerini kullandı.

    D66'lı Alexander Hammelburg bu şekilde seks işçilerinin turistlerle fotoğraf çekilmek zorunda kalmadan ve kimlikleri ifşa olmadan çalışabileceği görüşünü dile getirdi.

    'TURİST ÇEKME YOLUMUZ GERÇEKTEN GENELEV Mİ OLMALI?'

    Red Light'ın artık ideal lokasyon olmadığı fikrine destek veren bir diğer isim olan Sosyalist Nicole Temmink de, ”Genelevler ana turizm kaynaklarından biri ama insanları buraya gerçekten bu nedenle mi çekmek istiyorsunuz?” diye sordu.

    Belediye Meclisi bu yıl sokaktaki turist yoğunluğunu azaltmak için bir dizi girişimde bulunmuştu.  Alınan önlemlerden biri zorunlu temizlik molaları vermek, aşırı yoğunluk halinde ise bölgedeki sokakların turistlere kapatılmasıydı. Nisan ayından itibaren de 20 kişiden fazla olan tur gruplarının bölgeye girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

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    Etiketler:
    Red light district taşınıyor, Sosyalist Parti (Hollanda), Groenlink, Demokrat 66 (D66), Femke Halsema, Amsterdam, Hollanda
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