İngiliz iş insanı Banks: Brexit'i fonlamak için Rusya'dan para almadım

Sputnik İngiliz milletvekillerinden Sputnik ve RT ile mücadele çağrısı

İngiltere'de Ulusal Suç Ajansı'nın kendisi ve diğer şüpheliler hakkında başlattığı soruşturma hakkında konuşan Banks, "Soruşturmayı memnuniyetle karşılıyoruz, zira bu, konunun açıklığa kavuşturulması için bir fırsat. Rock Holding, sahibi olduğum ve kontrol ettiğim bir şirket. Ben de bir İngiliz vergi mükellefiyim ve şirketim, Rusya veya başka bir ülkeden hiçbir zaman para almadı" dedi.

Banks, seçim komisyonunun işlenmiş olabilecek suçları açıkladığını ancak hiçbir kanıt sunmadığını da vurguladı.

İngiltere'de Avam Kamarası Dijital Teknolojiler Komitesi'nin 'Yalan Haberler' başlıklı raporunda, Brexit'e destek veren Arron Banks ile Rus yetkililer arasında bağlantı olduğu iddia edilmişti. Raporda Banks'ın Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko'nun da aralarında bulunduğu Rus yetkililerle 2015-2017 tarihleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ileri sürülmüştü.