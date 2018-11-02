Macron: Yaşadığımız anlar iki savaş arası döneme benziyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın parçalanma ve egemenliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut durumu Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arası döneme benzetti.

Macron, Fransa'nın en çok satan gazetesi Ouest France'a 1. Dünya Savaşı'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 4 Kasım'da başlayacağı ziyaretler hakkında bilgi verdi.

Avrupa'da son dönemde yükselişe geçen aşırı sağ ve nasyonalist söylemlere dikkati çeken Macron, "Yaşadığımız anlar, iki savaş arasına benziyor. Korkular, nasyonalist içe kapanmalar, ekonomik krizin sonuçları ile bölünen Avrupa'da, Birinci Dünya Savaşı'ndan 1929 ekonomik krizine kadar Avrupa'daki hayata etki eden neredeyse tüm olguları görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa, dış güçlerin müdahalesi ve nasyonalist cüzzamı sonucu parçalanma ve böylece egemenliğini kaybetme riski ile karşı karşıya" değerlendirmesinde bulunan Macron, Avrupa'nın Amerikan korumasına muhtaç olduğunu, Çin'in gittikçe artan etkisinin görüldüğünü, Rusya'nın ise manipülasyonlarla Avrupa'ya müdahale etmeye çalıştığını iddia etti.

Macron, 11 Kasım'da Paris'te düzenlenecek 1. Dünya Savaşı'nın 100'üncü yıl dönümü anma törenleri öncesi Fransa'nın doğusu ve kuzeyinde temaslarda bulunacağını hatırlatarak, bu ziyaretler sırasında savaşta hayatını kaybedenleri anacağını ayrıca yaşananları anlamaya çalışacağını belirtti.

Macron'un 4 kasım Pazar günü Strazburg'da başlayacağı "yüz yıl turunda", Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İngiltere Başbakanı Theresa May, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılacağı çok sayıda etap bulunuyor.