Almanya ve Fransa imha edilen SMM hava aracıyla ilgili milisleri suçladı

AGİT Daimi Konseyi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda düşürülen AGİT Özel Gözlem Misyonu (SMM) hava aracıyla ilgili Almanya ve Fransa'nın, Rusya ve milisleri sorumlu tutuğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Normandiya formatının üyeleri Almanya ve Fransa olarak, 27 Ekim günü Rus-Ukrayna sınırı yakınında, Ukrayna'nın kontrolünde olmayan Nijnokrinskiy bölgesinde AGİT Özel Gözlem Misyonu'na (SMM)ait hava aracının imha edilmesini kınıyoruz. SMM'ye ait personel ve araçlara yönelik saldırıda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmalıdır" denildi.

SMM gözlemcileri ve araçlarının güvenliğine büyük önem verildiği ve Normandiya Formatı çerçevesinde bu konunun sürekli gündem maddesi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

— SMM tarafından toplanan kanıtlar, Rusya Federasyonu ve onun desteklediği ayrılıkçıların İHA'nın imha edilmesinden sorumlu olduklarını gösteriyor. Bu saldırı sonucunda misyon, son zamanlarda resmi olmayan Rusya-Ukrayna sınır geçişi yolunda konvoy hareketliliği gözlemlenen bölgede izleme görevini yerine getirememiş, iletişim kesilmeden hemen önce İHA bir uçaksavar rampası tespit etmiştir.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Daniel Bezsonov, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin, askeri bir tesise saldırmaya çalışan Ukraynalı güvenlik güçlerine ait İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti. Bezsonov, AGİT misyonuna çağrıda bulunarak, olayla ilgili inceleme yapmaları ve Ukrayna tarafına yükümlülüklerini yerine getirmek için baskı yapmalarını istemişti. Bezsonov, Donbas'taki irtibat hattı yakınlarında İHA kullanılmasının Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini de hatırlatmıştı.