Almanya ve Fransa imha edilen SMM hava aracıyla ilgili milisleri suçladı

SMM gözlemcileri ve araçlarının güvenliğine büyük önem verildiği ve Normandiya Formatı çerçevesinde bu konunun sürekli gündem maddesi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
— SMM tarafından toplanan kanıtlar, Rusya Federasyonu ve onun desteklediği ayrılıkçıların İHA'nın imha edilmesinden sorumlu olduklarını gösteriyor. Bu saldırı sonucunda misyon, son zamanlarda resmi olmayan Rusya-Ukrayna sınır geçişi yolunda konvoy hareketliliği gözlemlenen bölgede izleme görevini yerine getirememiş, iletişim kesilmeden hemen önce İHA bir uçaksavar rampası tespit etmiştir.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Daniel Bezsonov, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin, askeri bir tesise saldırmaya çalışan Ukraynalı güvenlik güçlerine ait İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti. Bezsonov, AGİT misyonuna çağrıda bulunarak, olayla ilgili inceleme yapmaları ve Ukrayna tarafına yükümlülüklerini yerine getirmek için baskı yapmalarını istemişti. Bezsonov, Donbas'taki irtibat hattı yakınlarında İHA kullanılmasının Minsk anlaşmalarını ihlal ettiğini de hatırlatmıştı.
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