Poroşenko, Merkel’i ‘Putin’in’ buketiyle karşıladı

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 6 ay önce verdiğinin neredeyse aynısı olan bir buket verdi.

Poroşenko Kiev'e resmi ziyarette bulunan Merkel'i elinde beyaz ve pembe güllerden bir buketle karşıladı.

Poroşenko Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Almanya şansölyesinin Ukrayna'da karşılamaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Радий вітати в Україні Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина пані Ангелу Меркель pic.twitter.com/CMZY0WFVWf — Петро Порошенко (@poroshenko) November 1, 2018

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Putin'in Merkel'e çiçek vermesi o dönem büyük tartışma yaratmıştı. Bild gazetesi, Merkel'e verilen bu hediyenin siyasi bir küçümseme yöntemi ve erkeklik göstergesi olduğunu yazmıştı.

Twitter kullanıcıları Poroşenko'nun Putin'i geride bırakmaya çabasına girdiği ve Rus liderin yaptığının aynısını yaptığını vurguladı.

Сравни свою пародию с оригиналом…идиот pic.twitter.com/672d5FyuO1 — Александр Николаевич (@donbas01) November 1, 2018

​Bazı kullanıcılar da Poroşenko'nun buketin boyutu bakımından cimri davrandığını yazdı.