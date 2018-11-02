Almanya'nın Hessen eyaleti sonunda ölüm cezasını kaldırabildi

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 1949'da çöpe attığı ölüm cezası, ülkenin ekonomik kalbi niteliğindeki Hessen eyaletinden ancak pazar günü düzenlenen bir referandumla kaldırılabildi.

Almanya'nın Hessen eyaletinde pazar günü düzenlenen referandumun sonuçları açıklandı. Seçmenlerin yüzde 83'ü, eyalet yasalarının ücra bir köşesinde hayata tutunmuş ölüm cezasının kaldırılmasından yana oy kullandı.

Elbette referandum sembolik nitelikteydi, zira federal yasalar eyalet yasalarından üstün olduğundan, kimsenin idam edilmesi mümkün değildi.

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Hessen Anayasası'nın 21. maddesine 1946'da giren ölüm cezasına çarptırılan iki kişinin mahkumiyeti, federal anayasada ölüm cezasının 1949'da kaldırılması üzerine ömür boyu hapse çevrilmişti.

AB İÇİN SKANDAL NİTELİĞİNDEYDİ

Ölüm cezası, Avrupa Birliği (AB) çapında yasak olduğundan, Hessen'deki istisna Almanya açısından yüz kızartıcı anormallik niteliğindeydi.

'HESSEN'İN KENDİSİ İSTİSNA'

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Hessen parlamentosunda Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili, eski eyalet bakanı ve avukat Jürgen Banzer, Almanya'nın finans merkezi Frankfurt kentinin bulunduğu Hessen'de ölüm cezasının kaldırılması için niye 2018'in beklendiği sorusunu şöyle yanıtladı:

"Daha önce modernleşmeye gidilmedi, çünkü gerek yoktu, federal anayasa eyalet yasalarından üstündür. Ayrıca modern Almanya'daki en eski anayasa, Hessen eyalet anayasasıdır. Almanya'da anayasasını halk oylamasıyla değiştiren tek eyalet de Hessen'dir."

'KORKUNÇ BİR SUÇ İŞLENSEYDİ HALK KALDIRMAZDI'

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Banzer, "Bu yüzden ölüm cezası maddesinin kaldırılması için referandum gerekiyordu. Hatta referandum düzenlenirken çok korkunç bir suç işlenir de halk ölüm cezasının yerli yerinde kalmasından yana oy kullanır diye çok korkuldu" diye ekledi.

Pazar günü Hessen'de ölüm cezasının yanısıra çocuk hakları, seçilme yaşının 18'e indirilmesi, cinsiyet eşitliği, Avrupa'nın birliği, çevresel sürdürülebilirlikle ilgili 15 madde referanduma sunuldu. Hepsi yüzde 80-90 arası oranlardaki oylarla kabul edildi.

Referandumla birlikte düzenlenen eyalet parlamento seçimlerinin CDU için ağır kayıplarla sonuçlanması üzerine Başbakan Angela Merkel, CDU liderliğini bırakacağı ve 2021'de yeniden başbakan adayı olmayacağını açıklamak zorunda kaldı.