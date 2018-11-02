AB'den İtalya'ya bütçe tepkisi: İlk defa 'bizi ilgilendirmiyor' açıklaması yapıldı, bunun sonuçları olur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya'nın birliğin bütçeye ilişkin kurallarının kendilerini ilgilendirmediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "İlk defa bir kişi, 'kurallar bizi ilgilendirmiyor' açıklamasında bulunuyor. Bunun sonuçları olur"dedi.

© REUTERS / Yves Herman AB Komisyonu'ndan İtalya'ya ikinci bütçe mektubu

Avusturya Devlet Radyosu Ö1'e konuşan Juncker, AB'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla birliğin güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Juncker, Roma ve Brüksel arasındaki bütçe gerginliği nedeniyle İtalya'nın AB'nin kuruluş anlaşması olan Maastricht Anlaşması'na yönelik "kurallarının kendilerini ilgilendirmediği ve saygı duymadıkları" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Görev süresi zarfında birçok ülkenin kimi kurallardan şikayetçi olduğuna ancak bir çoğunun kuralları yerine getirmek için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Juncker, "İlk defa bir kişi, ‘Kurallar bizi ilgilendirmiyor' açıklamasında bulunuyor. Bunun sonuçları olur" değerlendirmesinde bulundu.

İTALYA'NIN EURO BÖLGESİNDEN AYRILMA TEHLİKESİ

Juncker, İtalya'nın Brüksel'e sunduğu bütçenin geri gönderildiğini ve bu ülkeye bütçeye ilişkin kimi soruların yöneltildiğini anımsatarak, kasım ayının ortalarına kadar bir açıklama beklediklerini, İtalya'nın yaklaşımına göre tutum sergileyeceklerini söyledi.

İtalya'nın euro Bölgesinden ayrılma tehlikesinin olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Juncker, "Böyle bir tehlike görmüyorum. Çünkü kimse intihar etmez" yorumunu paylaştı.