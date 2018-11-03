Lugansk: Ukrayna askerleri temas hattına ilerliyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Emniyet Sözcüsü Andrey Maroçko, Ukrayna ordusuna bağlı birliklerin zırhlı araçlarla iki taraf arasındaki temas hattına doğru ilerlediklerini duyurdu.

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Emniyet Sözcüsü Andrey Maroçko, Ukrayna ordusuna bağlı birliklerin zırhlı araçlarla iletişim hattına doğru ilerlediklerini belirtti.

Maroçko, yaptığı açıklamada, Mironovskiy yerleşim alanında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 72. Mekanize Tugayı'nın sorumluluğundaki bölgeye, üç BTR-80, iki BMP ve üç ‘Ural' askeri aracından oluşan bir konvoyun geldiğini söyledi.

Maroçko, Lugansk halk milislerinin Ukrayna güvenlik güçlerinin sürekli provokasyonlarına rağmen, Donbass'a barışın gelmesi yükümlülüklerine uyduklarını ifade etti.