Kırım Temyiz Mahkemesi'nin eski başkanı, vatana ihanet şüphesiyle Ukrayna'da gözaltına alındı

Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Başsavcılığı Sözcüsü Larisa Sargan, şunları yazdı:

"Ukrayna Ceza Kanunu'nun 111. madde 1. fıkrası kapsamında hakkında vatana ihanet şüphesiyle yakalama kararı bulunan Kırım Özerk Bölgesi Temyiz Mahkemesi eski başkanı Valeriy Çernobuk, 3 Kasım günü saat 10.00'da gözaltına alındı."

Ukrayna basınında yer alan bilgiye göre, Mart 2014'e kadar Kırım Temyiz Mahkemesi Başkanlığı yapan Çernobuk, Temmuz 2014'te Dnepropetrovskiy Bölgesi Temyiz Mahkemesi'ne hakim olarak atandıktan 2 yıl sonra, Eylül 2016'da görevden alındı.

Sivastopol dahil Kırım, 16 Mart 2014'de gerçekleşen referandum sonucu Rusya'ya katılmıştı. Katılım oranının yüzde 83.1 olarak gerçekleştiği referandumda, oy kullananların yüzde 96.77'si Rusya ile birleşmeye "evet" dedi. Ama Ukrayna Kırım'ı kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Rus yetkililer ise Kırım halkının demokratik ve uluslararası hukuk ile BM şartlarına uygun bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehine oy verdiğini açıklıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, itirazlara "Kırım konusu artık kapanmıştır" yanıtını vermişti.