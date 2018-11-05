Fransa'dan üst düzey Suriyeli istihbaratçılar için yakalama emri

Resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamada, Fransa'nın iki Fransız-Suriye vatandaşının ölümüyle bağlantılı olarak üst düzey Suriyeli istihbarat yetkilileri hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı bildirildi.

© REUTERS / Costas Baltas Fransa Dışişleri Bakanı Drian: Suriye'deki durum askeri açıdan patlamaya hazır bir noktada

Ulusal Güvenlik Bürosu müdürü Ali Memluk ve diğer iki kişiyi hedef alan karar, 'işkence eylemlerinin suç ortaklığı', 'insanlığa karşı işlenen suçlarda suç ortaklığı' ve 'savaş suçlarında suç ortaklığı' için düzenlendi.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu savunma grubu (FIDH) tarafından yapılan açıklamaya göre karar, 8 Ekim'de alındı ancak bugün ilan edildi.

Haklarında yakalama emri çıkarılan diğer yetkilierin ise, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı Jamil Hasan ve Hava Kuvvetleri istihbaratının soruşturma kolundan sorumlu Abdel Salam Mahmoud oldukları öğrenildi.

Bu isimler, Kasım 2013'te Mezzeh'te gözaltına alınan Mazen ve Patrick Dabbagh isimli bir baba ve oğulun ortadan kaybolmasından sorumlu tutuluyor.