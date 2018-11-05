16 kişiyle yapılan ve 75 bin Rus muhbir bulan 'araştırma' İngiltere'de alay konusu oldu

Habere göre raporun yazarı Dr. Andrew Foxall, özellikle Rusya'nın işleriyle ilgili nüfuz ve yetki bakımından önemli pozisyonlarda görev yapmış veya yapmakta olan 16 kişiyle mülakat yaptı.
Raporda görüş belirten kişiler, İngiltere'deki Rusların yarısına yakınının, yani 75 bininin, muhbir olduğunu öne sürdü. 2014 yılında, yalnızca Londra'da 150 bin Rus yaşadığı tahmin ediliyordu.
'As many as 200 Russian case officers in London, handling up to 500 agents and 75,000 informants, report finds'— Henry Jackson Society (@HJS_Org) November 5, 2018
HJS NEW REPORT: “Putin Sees and Hears it all: How Russia’ Intelligence Agencies
Menace The UK
by @DrewFoxall
See the full report below ⬇️https://t.co/vk0xFzhPrS
Gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları, denek sayısının azlığı ve nitelikli kanıt bulunmaması nedeniyle rapora ve The Times'ın bu rapora yer vermesine tepki gösterdi.
Obvious that Russian intelligence is very active in the UK and that many people have informal relationships with security services, but the idea that *half* of all the tens of thousands of Russians in the UK are informants seems absurd and insulting https://t.co/IVRxMFXu7I— Shaun Walker (@shaunwalker7) November 5, 2018
AFP muhabiri Maria Antonova, tepkisini şöyle ifade etti: "Bu gülünç. Raporun kendisini nereden okuyabiliriz? (benim favori bölümüm, okul ve işyeri dışında 'yüksek sesle Rusça konuşan ve çekirdek yiyen' her yerde var olan Rus ajanlarla ilgili olan bölüm)."
This is ridiculous. Where can we read the actual report? (my favorite part is about ubiquitous Russian agents "loudly speaking Russian and eating sunflower seeds" outside schools and businesses.) https://t.co/M6ZXvQ1icH— Maria Antonova (@mashant) November 5, 2018
Tara McCormack adlı bir kullanıcı da şu görüşleri paylaştı: "The Times, Henry Jackson Society'nin ana gazetesi olmaya devam ediyor. The Times artık bir gazete değil ve oradan çalışan bir avuç gerçek gazeteci adına üzgünüm."
@thetimes continues it's quest to be nothing but the house newspaper of the Henry Jackson Society. The Times is longer a newspaper and I am sorry for the small handful of actual journalists left working there https://t.co/lF2F0GIe0D— Tara McCormack (@McCormack_Tara) November 5, 2018
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