16 kişiyle yapılan ve 75 bin Rus muhbir bulan 'araştırma' İngiltere'de alay konusu oldu

İngiliz düşünce kuruluşu Henry Jackson Society'nin sadece 16 kişiyle görüşerek hazırladığı ve İngiltere'deki Rusların yarısının muhbir olabileceğini öne sürdüğü 'araştırma' sosyal medyada alay konusu oldu.

The Times gazetesi, Henry Jackson Society tarafından hazırlanan 'Putin her şeyi görüyor ve duyuyor: Rus istihbarat kurumları İngiltere'ye nasıl gözdağı veriyor?' adlı raporu yayınladı.

Habere göre raporun yazarı Dr. Andrew Foxall, özellikle Rusya'nın işleriyle ilgili nüfuz ve yetki bakımından önemli pozisyonlarda görev yapmış veya yapmakta olan 16 kişiyle mülakat yaptı.

Raporda görüş belirten kişiler, İngiltere'deki Rusların yarısına yakınının, yani 75 bininin, muhbir olduğunu öne sürdü. 2014 yılında, yalnızca Londra'da 150 bin Rus yaşadığı tahmin ediliyordu.

'As many as 200 Russian case officers in London, handling up to 500 agents and 75,000 informants, report finds'

HJS NEW REPORT: “Putin Sees and Hears it all: How Russia’ Intelligence Agencies

Menace The UK

by @DrewFoxall

See the full report below ⬇️https://t.co/vk0xFzhPrS — Henry Jackson Society (@HJS_Org) November 5, 2018

​Gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları, denek sayısının azlığı ve nitelikli kanıt bulunmaması nedeniyle rapora ve The Times'ın bu rapora yer vermesine tepki gösterdi.

Obvious that Russian intelligence is very active in the UK and that many people have informal relationships with security services, but the idea that *half* of all the tens of thousands of Russians in the UK are informants seems absurd and insulting https://t.co/IVRxMFXu7I — Shaun Walker (@shaunwalker7) November 5, 2018

Guardian muhabiri Shaun Walker, "Rus istihbaratının İngiltere'de çok aktif olduğu ve birçok kişinin istihbarat servisleriyle istihbari ilişki içinde olduğu aşikar, ancak İngiltere'deki Rusların tamamının yarısının muhbir olduğu düşüncesi, absürd ve rencide edici" ifadelerini kullandı.

​AFP muhabiri Maria Antonova, tepkisini şöyle ifade etti: "Bu gülünç. Raporun kendisini nereden okuyabiliriz? (benim favori bölümüm, okul ve işyeri dışında 'yüksek sesle Rusça konuşan ve çekirdek yiyen' her yerde var olan Rus ajanlarla ilgili olan bölüm)."

This is ridiculous. Where can we read the actual report? (my favorite part is about ubiquitous Russian agents "loudly speaking Russian and eating sunflower seeds" outside schools and businesses.) https://t.co/M6ZXvQ1icH — Maria Antonova (@mashant) November 5, 2018

​Tara McCormack adlı bir kullanıcı da şu görüşleri paylaştı: "The Times, Henry Jackson Society'nin ana gazetesi olmaya devam ediyor. The Times artık bir gazete değil ve oradan çalışan bir avuç gerçek gazeteci adına üzgünüm."