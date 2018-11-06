Euro Grubu, İtalya'dan kurallara uygun bütçe talep etti

Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var" dedi.

Centeno, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Euro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, AB Komisyonunun İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesi konusuna odaklandıklarını belirten Centeno, "AB Komisyonu ilk defa bir ülkenin bütçe taslağını yeniden göndermesini istedi" diye konuştu.

Centeno, toplantıda, İtalya'nın bütçe taslağı konusunda siyasi tartışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Bakanlar, AB Komisyonunun değerlendirmesine destek verdi ve İtalya'yı mali kurallarımıza uygun olarak gözden geçirilmiş bir bütçe hazırlamaya çağırdı. İtalya'nın bütçesini yeniden sunmak için bir haftası var" değerlendirmesini yaptı.

Euro Grubu toplantısının ardından yayımlanan bildiride de "AB Komisyonunun İtalya'nın 2019 bütçe taslağına ilişkin değerlendirmesine katılıyoruz. Ekonomik ve Parasal Birliği düzgün işleyişi, kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin ön koşulu olarak İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde sağlam kamu maliyesinin önemini anımsatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kamu borçlarının yeterli ölçüde düşürülmesinin İstikrar ve Büyüme Paktı'nın ayrılmaz parçası olduğuna işaret edilen bildiride, "İtalya ve AB Komisyonunun açık ve yapıcı bir diyaloğa girmesini, İtalya'nın İstikrar ve Büyüme Paktı'na uyumlu bir şekilde değişiklikler yapılmış bütçe planı hazırlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" açıklamasına yer verildi.